Hannes Anier käis meniskioperatsioonil

"Vigastada sain sügisel ühel mängu-eelsel treeningul, meniskisse tekkis väike rebend. Lootsime, et puhkusega see paraneb, aga kahjuks nii ei läinud ja leidsime doktor Kaspar Rõivassepaga, et tuleb opereerida," sõnas Anier Soccernet.ee-le.

Vigastuspausi kestus sõltub taastumisest. "Mõned tulevad kuu ajaga tagasi, aga võib minna ka kaks korda kauem," sõnas ründaja.

