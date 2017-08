Halvad uudised Eesti koondisele: Vassiljev ilmselt Kreeka vastu ei mängi

Eesti jalgpallikoondis sõitis täna treeninglaagrisse Kreekas, kus järgmisel neljapäeval kohtutakse sama riigiga MM-valikmängus.

Paraku peab Eesti hakkama saama ilma mitme põhijõuta: lisaks punase kaardi eest mängukeeldu kandvale Artjom Dmitrijevile jääb mängust kõrvale ka kollaseid kaarte kogunud Karol Mets, vigastuse tõttu jääb ilmselt eemale ka Konstantin Vassiljev.

Gliwice Piastis igapäevaleiba teeniv ründav poolkaitsja sai 11. augusti liigamängus kerge tagareievigastuse ning ettevaatusabinõuna kavatseb Martin Reim teda ilmselt Kreeka vastu mitte kasutada.

"Võtame päev-päevalt ja vaatame. Reaalne on see, et ta Küprose vastu mingil hetkel sisse lülitub. Kindlasti ei ole meie eesmärk teda iga hinna eest mängu toppida ja siis temast võib-olla hooaja lõpuni ilma olla," selgitas Reim Soccernet.ee-le.

"Aga me ei tea, võib-olla on eesolevatel treeningutel kõik superhästi. Kindlasti suhtleb meie meditsiiniline personal väga palju ka Kostja klubiga. Peame jälgima ka natuke tema vanust - vigastusest taastumine ei ole nii kiire kui noorematel. Vaatame, meil on terveid mehi, kes suudavad mängida."

Mehe enda sõnul on oluline riske vältida. "Ükskõik, kas minna platsile kohe alguses või vahetusest - jalg peab selleks olema täiesti terve, riskeerimise jaoks väga palju ruumi ei ole."