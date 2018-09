Haapsalu sai uue kunstmuruväljaku

Haapsalu Linna Spordibaaside OÜ juhataja Tarmo Tuisu sõnul oli 2008. avatud jalgpalliväljak amortiseerunud ning vajas hädasti uuendamist. “Otsustasime minna seda teed, et ei osta kallist kunstmurukatet koos täitematerjalidega, vaid rendime selle,” lausus Tuisk. “Väljaku uuendamise hanke võitis 2017. aasta Keskkonnasõbralikuks Ettevõtteks kuulutatud Advanced Sports Installations Europe, kes eemaldas 5265-ruutmeetriselt väljakult vana kunstmuru ja paigaldas seejärel uue katte.”

Advanced Sports Installations Europe ASi (ASIE) on teadaolevalt ainus ettevõte Euroopas, kes pakub kunstmuru spordiväljakuid kasutusrendi põhimõttel.

Ettevõtte omaniku Raul Lättemägi sõnul anti uue põlvkonna 5G väljak Haapsalu jalgpallurite kasutusse rendi põhimõttel, mis on sarnane sõidukite soetamisel või kallite seadmete hankimisel valdavaks muutunud kasutusrendiga. “See säästab jalgpalliklubi või omavalitsust vajadusest käia uue väljaku eest välja kopsakas rahasumma ning tegeleda ise väljaku hooldusega,” selgitas Lättemägi. “Igakuised rendimaksed on ühtlaselt jaotatud kogu lepinguperioodi peale ning need sisaldavad ka regulaarset väljaku hooldust kaasaegse tehnikaga. Samuti hõlmab kuutasu muru hilisemat utiliseerimist, mis ei ole sugugi odav – täismõõtudes jalgpalliväljaku puhul on vaja ümber töödelda 250-300 tonni erinevaid materjale.”