GALERII | Premium liiga tippmängus võitis Flora napilt Nõmme Kaljut

Eesti jalgpalli Premium liigas võitis Tallinna FC Flora 1:0 rivaali Nõmme Kaljut.

Mängu ainsa värava lõi kuuendal minutil Rauno Alliku.

Kalju ja Flora on hetkel liigas kaks kõige paremas hoos olevat meeskonda ning see kohtumine mängib väga suurt rolli ka tiitliheitluses. Florakad edestavad 25 vooru järel teisel kohal olevat Kaljut küll seitsme punktiga, kuid hooaja lõpuni on veel minna küll ja veel - ent tiitliheitluse tõeliselt käima lükkamiseks tuleks Kaljul tänane kohtumine võita.

Ülesanne saab olema raske - Arno Pijpersi juhendatav Flora pole sel liigahooajal veel kordagi pidanud kaotusekibedust tundma ning kuue järjestikuse võidu pealt Hiiule sõitev meeskond pakatab enesekindlusest. Kaljul on samal ajal ette näidata kaheksa võitu järjest - kusjuures viimati kaotati just nimelt Florale, kui 19. juunil jäädi Lillekülas linnarivaalidele 0:2 alla.

Mäng Hiiu staadionil algab täna õhtul kell 20.00.

Premium liiga tabeliseis: