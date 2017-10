Fulhami põhitiimi veerel olev Käit: öeldi, et minu hetk on peagi tulemas

Inglismaa jalgpallimeistrivõistluste esiliigas palliva Fulhami tiimi esindusmeeskonna uksele koputav Mattias Käit loodab peagi uksest ka sisse murda.

19-aastane Käit on viimaste kohtumiste ajal olnud võistkonna nö 19. mees ehk esimene, kes kohtumiseks pingile ei mahu. Kõik muud tegevused teeb eestlane, aga esindustiimiga kogu nädala jooksul kaasa.

“Kui Küprosega peetud mängult tagasi klubi juurde läksin, siis esimese mängu tegin U23 tiimis ja seejärel olen treeninud põhitiimiga,“ kirjeldas Käit enda olukorda. “Olen olnud 19. mängija ehk esimene, kes pingilt välja jääb.“

Käit ei ole enda sõnul saanud peatreener Slaviša Jokanovicilt konkreetset tagasisidet, kuid abitreenerid on seda jaganud küll.

“On öeldud, et ollakse minuga väga rahul. Lihtsalt on öeldud, et treeni samamoodi edasi. Lisati, et sinu hetk on tulemas,“ kirjeldas Käit räägitut. “Raske on öelda, kui kiiresti minu võimalus on tulemas. Usun, et see siiski peagi tuleb. Viimased nädalad on näidanud, et treeneril on minusse usku ja ma olen tema plaanides.“

Eestlase sõnul nähakse, et teda Fulhami esindusmeeskonnas keskpoolkaitsja kohal. Seejuures pigem ründavamas rollis. Sellel positsioonil on praegu kandvas rollis Norra koondise 26-aastane kapten Stefan Johansen ning 26-aastane Põhja-Iirimaa koondise põhimees Oliver Norwood.

“Praegu on mind põhimeeskonna poolt kenasti omaks võetud. Kui ikka nädalate kaupa koos olla, siis ikka võetakse. Mind võetakse nagu tiimikaaslast,“ sõnas Käit, kes kirjeldas ka oma mängueelset rutiini. “Mängueelsel päeval olen koos võistkonnaga hotellis ja teen kõik asjad kaasa. Teen kuni mängueelse soojenduseni kõik asjad kaasa. Seejärel pean mina minema tribüünile. Istun täpselt meeskonna pingi taga. Kui on poolaeg, siis võin ka minna riietusruumi treeneri juhiseid kuulama. Mängu järel pean koos vahetusmeestega jooksma minema.“

Inglismaa esiliigas hoiab Fulham praegu 10. positsiooni 17 punktiga. Hooaja lõpus hakkavad Premier League'i pääsemise eest heitlema esimesed kuus võistkonda ja neist ei jää Fulham palju maha. Praegu 4.-6. kohta jagavatel Bristol Cityl, Leeds Unitedil ja Preston North Endil on 20 silma.