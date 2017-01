Viimased nädalad Bosnia ja Hertsegoviina kõrgliiga hetke teise meeskonna FK Sarajevo juures testimisel viibinud 20-aastane Eesti jalgpallikoondise ründav poolkaitsja Frank Liivak on üha lähemal lepingule ning on sealse meedia sõnul klubiga sõitmas järjekordsesse treeninglaagrisse.

Kui esialgse info kohaselt pidi Sarajevo sügisest klubita oleva Liivaku palkamise osas otsuse vastu võtma nädalavahetusel lõppenud treeninglaagri järel, siis ametlikku otsust pole veel tehtud, kirjutab Soccernet.ee. Küll aga on Liivak Bosnia meedia väitel Sarajevoga kolmapäeval Türki treeninglaagrisse sõitmas ning nendele teadaolevalt on üha tõenäolisem, et Eesti (noorte)koondislane jätkab oma karjääri Sarajevo ridades.

Sarajevo treenib Türgis ligi kaks nädalat ning peab hetke plaani kohaselt kolm sõprusmängu Usbekistani, Aserbaidžaani ja Ukraina võistkondadega. Bosnia kõrgliiga talvepaus lõppeb 26. veebruaril ehk selleks hetkeks tuleb klubil kindlasti Liivaku palkamise osas otsus langetada.

Frank Liivak on klubita alates sügisest, kui ta otsustas karjääri Hispaania tugevuselt neljandas liigas mängivas Alcobendas Sportis mitte jätkata.