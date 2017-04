Frank Liivak otsusest Bosniasse siirduda: olen väga rahul

Kuigi Frank Liivak pole veel Bosnia ja Hertsegoviina kõrgliigas kordagi põhikoosseisu pääsenud, läheb tal enda sõnul FK Sarajevos hästi.

"Olen otsusega siia tulla väga rahul, arenemismärke on juba praegu näha," kommenteeris Liivak Soccernet.ee-le.

"Eks see on ikkagi suur klubi ja konkurents on väga suur. Minu positsioonide peal on üks mängija Bosnia koondises ja teine oli koondise esialgses nimekirjas - usun, et see ütleb taseme kohta nii mõndagi. Kuna käib tiitliheitlus ja iga mäng on nagu finaal, siis on treeneril oma vundament, omad mängijad, kes selle seisuni viinud on. Seega on täitsa normaalne, et treener mulle nii palju mänguaega ei anna," selgitas kuuekordne Eesti internatsionaal oma vähest mänguaega.

"Aga kui annan endast kogu aeg maksimumi, tulevad kindlasti ka võimalused ja nendest tuleb kinni haarata. Klubil on minusse usku, minus nähakse suurt potentsiaali."

Kuus vooru enne hooaja lõppu paikneb Sarajevo liigas kolmandal kohal, aga esikoht on vaid nelja punkti kaugusel.