Frank Liivak: olen elu parimas vormis

Bosnia ja Hertsegoviina jalgpalliklubi Sarajevo ridadesse kuuluv Frank Liivak sõnas, et on oma elu parimas vormis.

"Ma ütleksin isegi, et olen oma elu parimas vormis, olen siin kindlasti kõvasti edasi läinud," sõnas Liivak ERRile, vahendab ERR Sport. "Vanasti poleks ette kujutanud, et hüppan ja viskan end platsil pikali - täielik veremaitse on suus, kui mängida. See on mõnus."

"Mu isa ütles alati, et mul on nahaalsusest puudu - usun, et kui ta mind üle pika aja jälle mängimas näeb, saab ta aru, et olen siin endale selle nahaalsuse saanud," lisas 21-aastane jalgpallur.