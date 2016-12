Viimased pool aastat lepinguta olnud Eesti jalgpallikoondise ründaja Frank Liivak andis teada, et peagi ootab teda uus koduklubi.

Saladuseloori 20-aastane tartlane täielikult kergitada ei soovinud, aga teatas, et üheksandaks jaanuariks on lennupiletid olemas. Piirkond on jätkuvalt Hispaania ja Itaalia kandis, kus olid ka tema viimased klubid, vahendab Soccernet.

"Tase on senise karjääri kõige kõrgem," lubas Liivak. "Aga kuni allkirju all ei ole, siis pole veel midagi kindlat."

