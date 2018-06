FOTOD | Veider meelelahutus: Maroko koondislased andsid Lillekülas teineteisele "kõrvanipse"

Homme maavõistlusmängus Eestiga kohtuv Maroko jalgpallikoondis alustas täna kell 17 A. Le Coq Arenal treeningut. FIFA edetabelis 41. kohal asuv meeskond on Tallinnas oma parimas rivistuses.

Tiimi suurim staar on Torino Juventuse keskkaitsja Medhi Benatia. Lisaks on kaitses ka Madridi Reali hingekirja kuuluv 19-aastane Achraf Hakimi. Laiemat tuntust on kogunud ka 32-aastane Istanbuli Fenerbahce äärekaitsja Nabil Dirar, kes enamus oma karjäärist on esindanud AS Monacot.

Medhi Benatia Foto: Rauno Volmar

Tänane treening oli meediale avatud esimesed 15 minutit, mille jooksul võis marokolasi näha väga joviaalses meeleolus. Mängijate põhiline lõbustus oli teineteisele "kõrvanipse" jagada.

Eesti - Maroko mängus pannakse homme pall mängu kell 19. Eestist sõidavad marokolased otse Venemaale, kus toimuval MM-il kohtutakse Iraani, Portugali ja Hispaaniaga.