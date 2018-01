FOTOD | Tühjaks lastud Sõle jalgpallihall seisab lume all, parandamiseks kulub veel nädalaid

Eelmise nädala neljapäeval kinnitusankru betoonist välja tulemise tõttu tühjaks lastud Sõle spordikeskuse jalgpallihall on endiselt tühi ning seisab nukralt lume all.

Sõle spordikeskuse juhataja Toomas Ristlaane sõnul on juhtum Sloveenias asuva halli tehases uurimisel ning kupli all on treeningud vähemalt paariks nädalaks peatatud.

"Viimased kokkulepped paigaldajaga on sellised, et kümne päeva pärast on mehed siin ning kuus päeva pannakse kuplit üles," rääkis Ristlaan Delfile ja Eesti Päevalehele. "Minu ainuke hirm on praegu ilm. Täna ajame lund katte pealt ära. Lubas küll, et läheb sulaks, aga igaks juhuks tuleb seda siiski teha."

Eelmisel nädalal oli Sõle spordikeskuses probleem ka tilkuvate veetorudega, mis keskuse fuajee põranda, toolid ja lauad üle ujutas. Ristlaane sõnul on veel maja paneelide vahel vett, kuid torude ühenduskoht sai ehitajate poolt juba samal päeval parandatud.

"Loomulikult on paneelide vahel veel vett, aga selle rikke tõttu oli keskus kinni vaid pool tundi, kuni me vee kinni panime. Inimestel oleks riided muidu märjaks saanud, ainult selle tõttu sulgesimegi," selgitas Ristlaan.

Sõle spordikompleks avas uksed eelmise aasta oktoobris, kunstmuruväljakut katvas jalgpallihallis alustati treeninguid ligikaudu aasta tagasi. Asutus osutus nii populaarseks, et esimeste nädalatega said seal treeningud juba aastaks ette planeeritud.