Ühe murule jõudnud "fänni" tõttu tuleb Eesti Jalgpalli Liidul nüüd UEFA-le ka omajagu trahviraha maksta - iga selline vahejuhtum sunnib mängu korraldavad alaliitu kukrut kergitama, sest turvalisuse tagamine on nende vastutada.

Mõlema mehe jaoks oli see aga ilmselt elu viimane koondisemäng - varasem praktika on näidanud, et säärase lollusega hakkama saanud inimesed kantakse ülemaailmsesse nn "musta nimekirja", keda korrakaitsjad enam staadionile ei luba.