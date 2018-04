FOTOD | Suures mängus on vastamisi FCI Levadia ja FC Flora

Loe veel

FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogic: „Esmalt tahaksin soovida Martin Millerile ja Rauno Allikule head ning kiiret paranemist! Nad on noored ja väga talendikad mängijad ning neil pole praegu kerge olukord, kuid paraku käivad vigastused jalgpalli ja profispordi juurde. Iga derbi on väga emotsionaalne ning mängu tulemus sõltub sageli pisiasjadest. Omavahel kohtuvad meeskonnad, kes on sellel hooajal lasknud endale kõige vähem väravaid lüüa. Taktikaliselt ei kujune mäng lihtsaks, aga samas avaneb meil hea võimalus tõestada oma kvaliteeti suures mängus oma peamise rivaali vastu. Naudime derbiga mänguga kaasnevat õhkkonda ja olen kindel, et kohtumine kujuneb haaravaks ja põnevaks. Olen optimistlik, kuna kogu meeskond teeb treeningutel pühendunult tööd ning mul äärmiselt meeldiv nendega koos tööd teha. Tean, et sellise igapäevase töö, pühendumuse ja meeskonnavaimuga nagu meil praegu on, võib jalgpallis häid tulemusi loota."

Ründaja Roman Debelko: „Vastane pole kergete killast. Valmistume mänguks väga tõsiselt ning üritame mängida oma mängu. Arvan, et kõik läheb hästi. Premium Liiga märtsi parima mängija tiitel valmistas mulle suurt heameelt, kuid see pole üksnes minu teene - selle taga on kogu meie meeskond, treenerid, arstid, klubi töötajad, president. Ajame kõik ühist asja ja auhind ei kuulu vaid mulle. Aitäh kõigile selle eest! Mulle Eestis meeldib - meie meeskonnas ja klubis käib töö väga kõrgel tasemel, Premium Liiga tase on korralik ning tulemused sageli ettearvamatud. Väga meeldiv on siin mängida!"

Flora juhendaja Jürgen Henn: „Nagu tugevates omavahelistes mängudes ikka, siis väikesed detailid otsustavad tihtipeale suuri asju. Peame olema enesekindlad ja teadma Levadia tugevusi ja nõrkusi, et neid enda kasuks pöörata.“

Ründav poolkaitsja Zakaria Beglarishvili: „Tuleb väga hea vastasega Tallinna derbi FCI Levadia vastu. Meeskond on valmis ja anname endast kõik, et võita see mäng.“

Levadia ja Flora mäng algab kell 16 Sportland Arenal. Mängu kohtunik on Kristo Tohver, abikohtunikeks Jaan Roos ja Silver Kõiv ning neljandaks kohtunikuks Joonas Jaanovits.