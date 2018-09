FOTOD | Reimil Rahvuste liiga mängude eel muresid küllaga: kolm meest vigastatud, väravavahid on koduklubides pingipoisid

Poolkaitsjat Käiti vaevab Fulhami hooaja ettevalmistusfaasis välja löönud sportlase song, keskkaitsjat Joonas Tamme säärelihase ülekoormusvigastus ning väiksem mure on ka ründaja Sergei Zenjoviga.

"Ta sai eelmise nädala lõpus blokaadsüsti ja peab esimesed treeningud rahulikult võtma. Aga arvan, et väga hull ei ole," rääkis Reim Krakowi Cracovia mängumehest Zenjovist, kes vigastuse tõttu ka viimase Poola liigamängu vahele pidi jätma.

Tammega on olukord tõsisem. "Ta mängis mingi aeg valuvaigistitega ja pidi nüüd kahenädalase pausi tegema. Kahtlane, kas ta meiega esimese mängu kaasa teha saab," sõnas Reim.

Tervetest meestest valmistab Reimile kõige rohkem peavalu väravavahtide Mihkel Aksalu (Seinäjoki, Soome) ja Matvei Igonen (Lilleström, Norra) vähene mängupraktika. Stabiilselt on postide vahel seisnud vaid FC Levadia puurivaht Sergei Lepmets.

"Sergeiga on korras, aga teised on pingipoisid. Sellist olukorda polegi meil koondises väga pikalt olnud. Õnneks on mäng alles laupäeval. Mart (väravavahtide treener Mart Poom - toim) saab nendega kõvasti tööd teha," sõnas Reim.

Koondise nimekirjast võib mehi, kelle mänguaeg koduklubis just kiita pole, leida teisigi. "Loomulikult sooviks, et kõik oleksid klubide juures heas hoos ja vormis. Mitmed mängijad olen kutsunud selle pealt, mida ma tean, et nad suudavad, aga ei ole kindel, kas vorm praegu välja veab. Samas ei ole meil Eestis konkurents nii tugev, mistõttu eelistan jätkuvalt neid ja olen kindel, et nendega koos on võimalik võtta tulemus suurema tõenäosusega kui nooremate meestega, kes peavad veel natuke liha luudele kasvatama," arutles Reim.