FOTOD | Pärnu hegemoonia sai murtud: Flora naiskond krooniti esmakordselt Eesti meistriks

Mis oli Flora tänavuse hooaja edu võti? "Üks põhilisi asju oli see, et läksime tegema oma asja. Keskendusime oma asjadele, meil olid väga kindlad oma asjad, mida me trennides harjutame olenemata sellest, kelle vastu me mängime," selgitas Ševoldajeva. "Keskendusime oma asjadele ja need ei olnud lihtsalt ümmargused asjad nagu "me pingutame" või "me teeme", vaid väga spetsiifilised eesmärgid ja ülesanded. Ma arvan, et see oligi meie edu kõige suurem võti."

Väravavaht Getriin Strigini sõnul tehti tänavu asju teadlikumalt kui varem. "Me ei lasknud üheski mängus jalga sirgu, olenemata vastasest. Õppisime oma vigadest mänge analüüsides ning ei lubanud tasemel langeda. Iga mäng oli meie jaoks vigade parandamise võimalus."

Flora käes on nüüd Eesti naiste jalgpalli kõik karikad: mullu võideti Aastalõputurniir, kevade alguses superkarikas ning kevadel ka Eesti karikas.