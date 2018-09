FOTOD | Nõmmekatele sobib! Kalju ja Flora leppisid tulises liidrite lahingus 1:1 viiki, aga Rauno Alliku pääses tordi küpsetamisest

Mõlemad tabamused löödi avapoolajal - 12. minutil viis Robert Kirss Kalju juhtima, 20 minutit hiljem vastas Flora poolelt Maksim Gussev. Hiiu staadionile oli matši vaatama tulnud üle tuhande pealtvaataja.

Viik tähendas seda, et Kalju edu tabeli tipus püsib Flora ees viiepunktiline, ent tasub märkida, et florakatel on üks kohtumine Pärnu Vaprusega veel Kaljuga võrreldes vähem peetud.

Gussevi tabamus vabastas sealjuures Flora ründaja Rauno Alliku meeskonnale tordi küpsetamise kohustusest: nimelt sai ta nädala sees toimunud kohtumises Levadiaga kollase kaardi, mis jättis ta matšist Kaljuga kõrvale. Flora peatreener Jürgen Henn lõõpis toona mängu järel, et kui Alliku peab seetõttu tiimile tordi küpsetama - ning ainus asi, mis teda päästaks, oleks see, kui tema asemel koosseisu pääsev Maksim Gussev värava lööb. "Olen pahane. See on tort meeskonnale! Kui suurt torti on vaja, vaatame pühapäeval. Kui Gussev värava lööb, siis ei pea tegema," naljatas Henn.

Kalju jätkab 26 vooru järel sealjuures endiselt kaotuseta - sel hooajal on meistriliigas tunnistatud vaid võite ja viike.

Kohtumise teisel poolajal läks sealjuures mõlema meeskonna fännide vahel rüseluseks, mille turvamehed pidid lahutama pisargaasiga.

Tulemus:

Nõmme Kalju - FC Flora 1:1

12. Robert Kirss - 32. Maksim Gussev

Tabeliseis: