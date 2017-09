FOTOD | Mattias Käidi üleminuti värav tõi Eesti koondisele Küprose vastu magusa võidu!

Eesti tegi mängu jooksul 5 pealelööki, millest väravaraamidesse läks vaid kaks. Paljulubavaid rünnakuid võttis Eesti üles hulgim, kuid mitmed neist takerdusid külalismeeskonna kaitsjatesse. Sinisärkide raudvara Konstantin Vassiljev sekkus vahetusest alles viimaseks kümneks minutiks, sai ka löögile, kuid põrutas palli kõrge kaarega üle värava.

Meie alagrupi teistes mängudes kohtuvad kell 21.45 Gibraltar ja Bosnia ja Hertsegoviina ning Kreeka ja Belgia.

MM-valikmäng: Eesti - Küpros

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: "Me teame, millised võimalused meil selle süsteemiga on rünnakut tugevdada ja kõrgemalt pressida - see on äärekaitsjate kõrgemale tõstmine. See loob palju võimalusi ees. Meie keskväli tegi supermängu täna, pluss jokker Artur Pikk, keda tundub, et võib igal hetkel koondisesse kutsuda ja platsile panna."

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Kui raske on meeskonnale 93 minutiks kannatlikkust sisendada? "Muudatusi taktikaliselt anname meie märku. Arutame pingi peal ka erinevaid võimalusi ja variante. Poolajal oli Nikitaga natuke probleeme ja pidime olema valmis iga hetk teda vahetama. Teise poolaja keskel läks Taijo jalg krampi ja seetõttu pidime vahetustega ootama. Kui oli näha, et nad peavad lõpuni vastu, siis saime ettepoole tuua väga palju teist tüüpi ründajaid, kui Joonast ründajaks nimetame, aga hea, et on mängijaid valikus, kes on valmis Nikitat asendama, aga vajadusel ka raskel hetkel tippu minema."

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Kuidas Eesti koondis sel aastal nii häid tulemusi on saavutanud? "See on tiimitöö. Üksi ei ole võimalik mitte midagi teha. Oleme saanud hea duhhi, hea hingamise. Alustasime eelmisel aastal heade mängudega, aga tuli pauk vahele, mis tegi ärevaks. Kaitse põles ja pidime muutusi tegema, mis on toiminud. Kodumängudes on ründemängu ka, oleme julgemalt mänginud ja eneseusk on taas olemas."

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Kas Reim oskas Küproselt nii nõrka ründemängu oodata? "Tegime kõrget pressi ning ei lasknud neil palliga mängida. Küprosele meeldib palli hoida ning tegime selles vallas nende elu raskeks."

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: "Kahjuks momentide loomisel jäime hätta, samas oli kontroll kaitses olemas, selline ärev äravajumine tuli teise poolaja lõpupoole, kui vahetustega rütm käest ära läks ja sealt ka Küprose kõige ohtlikum moment. Kokkuvõttes aga mõistagi vahetused end õigustasid. Mängu lõpp oli väga raske mõlemale tiimile, läks kangutamiseks. Mulle tundus, et vastastel oli eelmine mäng rohkem jalgades."

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: "Eks me läksime selle plaaniga, et tahtsime kindlasti mängu võita. Võtmeülesanne oli see, et me ei tohtinud lasta Küprosel nende mängu mängida. Peaaegu kogu mängu jooksul see õnnestus - nad olid sunnitud mängima pikkade pallidega."

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Martin Reim on jõudnud pressikonverentsile.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Mattias Käit ETV-le: "Enne Kreeka mängu tundsin, et Küprose vastu löön ära. Olen õnnelik, et see viimasel minutil tuli. 1:0 on väga hea võit. Meil oli veel võimalusi, aga kahjuks ei löönud kõike ära. Võidu tõi kindel kaitse taga, olime enesekindlamad, kodupublik, koduväljak."

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Pikk pall ette, Tamm söötis peaga tagasi, Käit võttis palli omaks, mõtles korra ja lõi!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: MATTIAS KÄIT SKOORIB TEISEL ÜLEMINUTIL!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kohtunik lisas mängule 3 minutit.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kostja põrutab 90. minutil vasakuga 20 meetri pealt üle!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Tuleb ka vahetus. Küpros toob sisse Costas Charalambides, nende hetkel kogenuim mees. Meil Purje asemele Tamm.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 5491 pealtvaatajat on täna Lillekülas.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Joonas Tamm võtab soojendusdressi seljast. Kas jälle ründesse nagu Kreekas?

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Katelaris põrutas otse peale. Üle.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Küprosele 30 meetrilt (keskelt) ohtlik karistuslöök. Tiksub 84. minut.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kostja tuleb! Anier välja. Publik on pöördes.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 81. minut: Käit oli üles võtmas paljulubavat rünnakut, mille vastased pisut maha magasid, aga seinasööt Pikaga ei õnnestunud kõige paremini.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Ohtlikust kohast karistuslöök Küprosele. Paremalt äärelt. Saame klaariks löödud, aga vasturünnakust asja ei saa.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Milleri pea on õnneks esimesena vahel.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Milleri esimesest puutest tuleb valesööt ja Küprose terav pealelöök. Aksalu teeb supertõrje! Nurgalöök.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Anier teenib 78. minutil kollase. Vahetusest on sekkumas hoopis Martin Miller, kes vahetab välja Sergei Zenjovi.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Publik skandeerib "Kostja Vassiljev!" Muutust oleks vaja, muidu lüüakse meile ära.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 75 minutit kohe mängitud, aga Reim pole ikka veel ühtegi vahetust teinud. Vassiljev on nurgalipu juures ise sellise näoga, et ilgelt tahaks juba platsile!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Käit sai peaga koksata, aga otse väravavahi käte vahele. Esimene löök raamidesse.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 73. minut: Eesti teenib 35 meetri pealt karistuslöögi. Antonov läheb andma.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kruglov ja Tamm soojendavad samuti.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Eestil teeb teiste seas sooja ka Vassiljev. Oleks teda vaja küll praegu.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 68. minut: Baranovi valesöödust oli Küprosel tekkimas ohtlik olukord, aga tsenderdusest värava alla õnneks asja ei saanud.

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Praegu tundub täpselt selline mäng, kus viimaseks pooltunniks oleks Kostja Vassiljevi teravust tarvis. Mees teeb ka tasapisi sooja.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 64. minut: Anier teeb vaheltlõike ja tekitab meile senise mängu parima võimaluse. Löögi ees seisis vaid väravavaht, kuid pall läks paremast postist mööda. Pildil jälgib ta juba palli trajektoori.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 60. minut: Küpros tekitab Eesti värava all paari tsenderdusega teravust, aga kolmanda tsenderduse kannab tuul latist kõrge kaarega üle.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 56. minut: Eesti on alustanud poolaega teravalt. Taijo Teniste tahtis värava ees peaga söötu anda, aga Küprose mehed said jaole.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kumbki meeskond vahetusi pole teinud. Meil endiselt platsil Aksalu, Teniste, Baranov, Jääger, Mets, Pikk, Antonov, Zenjov, Purje, Käit, Anier.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Teine poolaeg algas!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Esimese poolaja statistika: Pealelöögid: Eesti 3, Küpros 1Nurgalöögid: Eesti 4, Küpros 1Suluseisud: Eesti 1, Küpros 4Pallivaldamine: Eesti 55 %, Küpros 45 %Oleme andnud 248 söötu, vastased 187

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Abitreener Janno Kivisild ETV-le: "Meil on selged ideed-mõtted, kust on võimalik eduni jõuda. Diagonaalpallid on üks võtmesõna, mida peame aktiivsemalt kasutama ja kust saaks Küprose kaitseliini ja ääri survestada. Taijol ja Arturil on ruum olemas, et väljakule laius anda. Meil on konkreetsed asjad, kus juurde panna. Alustame arvatavasti teisel poolajal sama koosseisuga, kui kellelgi midagi juhtunud pole."

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Antonov keerutas palli esimesse posti Zenjovi peale, aga pall ja Sergei pea kokku ei saanud. Esimene poolaeg lõppenud!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Käit kukub efektselt ja Eesti saab vasakul äärel hea karistuslöögi võimaluse.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Purjel super võimalus! Triblas kasti vasakus ääres ühest mehest mööda, aga pealelöök läheb teise kaitsja rikošetist nurgalöögiks.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 45. minut: Küprose kaitsja Kostas Laifise kauglöök (madal) läheb väravast mööda.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Seekord läheb Antonovi nurgalöök liiga kõrgeks ja lendab üle meie meeste peade teisele poole auti.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 43. minut: Zenjov teenib Eestile kolmanda nurgalöögi. Vasakul.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 38. minut: Ilusaid triblamisi pakume küll värava lähistel nii äärtel kui keskel, kuid pealelöögiga need tavaliselt ei lõppe. Viimase näite pakkus just Ats Purje.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 32. minut: Eestil taaskord lubav rünnak, aga Pikk ei saa kastis Anieri tsenderdust peaga kätte.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 30. minut: Baranov väänleb keskjoone juures pikali. Üritas Küprose rünnakut peatada, aga ei õnnestunud. Lõpuks tõuseb püsti ja saab publikult aplausi.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Nurgalöögist asja ei saanud, aga pall jäi meile. Küpros keskendub täna eelkõige kaitsetööle ja loodab, et küll need võimalused hiljem tekivad.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 26. minut: Eesti teenib teise nurgalöögi. Seekord paremal pool.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Zenjovil kohe võimalus! Tegi väravavahile survet, viimane lõi palli välja ja põrkas väga ohtlikult värava poole tagasi.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 23. minut: Artur Pikk võtab vasakul äärel Küprose kaitsjad hästi ette ja põrutab paremaga (oma nõrgema jalaga) madalalt peale. Läheb veidi mööda.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 19. minut: Purje saab keskväljalt tsenderduse värava ette, kuid pall ei jää jala peale pidama. Kaks kaitsjat on kõvasti ümber. Hea tempoga mäng on!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kohtunikul esimene kollane kaart juba antud. Küprose paremkaitsjale Jason Demetrioule Ilja Antonovi kukutamise eest.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 11. minutil Küprose esimene nurgalöök. Aksalu tõrjub Purjele kiirrünnakusse. Anierini aga sööt ei jõua, kaitsja paneb enne keha ette.

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Anier, Purje ja Zenjov moodustavad täna sisuliselt kolmese ründeliini. Mehed vahetavad aeg-ajalt ka kohti, näiteks praegu liikus kesktormajaks Zenjov.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Antonovi nurgalöök jääb madalaks ja midagi ohtlikku sellest ei sünni.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Zenjov teenib Eestile 5. minutil esimese nurgalöögi.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Anier peab täna terve püsima. Pingilt pole võtta ühtegi puhast ründajat. Vassiljev on nendest kõige ründavam.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 2. minut: Purje saab jooksu peale söödu, aga väravavaht jõuab enne pallini. Juba kaks võimalust!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Küprose pallikaotusest oleks kohe hea võimalus tekkinud. Zenjov lükkas varbaga kaitseliini taha pääsenud Anierile, kuid mees saadi paraku kätte. Närviline algus külaliste poolt.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Mäng algas Küprose rünnakuga. Eesti ründab teisel poolajal oma fännitribüüni poole.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: President mängijaid kätlemas.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Hümn oli ilus nagu alati! Sõnu keegi segi ei ajanud, need jooksid ekraani peal. Läheb mänguks!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Hümnide aeg.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Poistekoor on platsis, kohe tulevad ka mängijad.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Selles sektoris täna kõik turvaline. Jaanus Rahumägi kohal.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kui Raio pole platsil, on ta alati tribüünil.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: President isiklikult kohal!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Küprose koondis on juba riietusruumis aru pidamas, meie mehed võtavad soojendusest viimast. Eks näis, mis sõjaplaani nad välja mõtlevad.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Konstantin Vassiljev teeb väga aktiivselt sooja põhikoosseisu meeste juures. Varumehed veeretavad rahulikult palli omas ringis. Tähendab, et kindel plaan tundub olevat Kostja täna mingil hetkel platsile saata.

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Eesti koondise jaoks on tänane mäng 95. ametlik kohtumine Lillekülas. Seniseks saldoks 37 võitu, 24 viiki ja 33 kaotust, väravate vahe meie kasuks 105:94.

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Olime Rauliga äsja Delfi Spordi Facebooki otse-eetris. Kes peale ei sattunud, siis minge vaadake järele!

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Tänast mängu teenindab Šveitsi kohtunikebrigaad, kuhu kuuluvad Adrien Jaccottet (pildil vaidlemas Tšiili staari Arturo Vidaliga), Vital Jobin, Raffael Zeder ja Alain Bieri. Kohtunike vaatleja on Miroslav Vitkovic (Horvaatia) ning delegaat Kari Iuell (Norra). FOTO: AFP/Scanpix.

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Huvitav, aga mitte sugugi lõbus fakt: Ilja Antonov on Eesti eest valikmängudes platsil olnud 623 mänguminutit. Eesti pole selle aja jooksul löönud mitte ühtegi väravat.

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Muidu suures plaanis üllatusi ei ole. Artjom Dmitrijevi asemel, keda meie algrivistusse ennustasime, alustab keskväljal Ilja Antonov.

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Vasakul äärel ei ole piisavalt terved seega ei Kallaste ega Luts, mistõttu võtavad seal kohad sisse Pikk ja Purje. Purje näol on muidugi tegu tunduvalt ründavama mängijaga kui Kreekas seal alustanud Kruglov.

Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Eesti algkoosseis on täna selline: https://twitter.com/eestijalgpall/status/904343261673869313

Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Eesti koondis jalutab väljakul, soojendused pole veel alanud. Publikut tilgub vaikselt tribüünidele. Paistab pildilt küll päikeseline ilm, aga tegelikult on tuuline ja üpris sügisene. Lipud lehvivad ikka korralikult.