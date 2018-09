FOTOD | Martin Reim: kui tahame võidelda play-off koha eest, ei saa kaitsesse istuma jääda

"Loomulikult ei saa me minna väiksemate soovidega kui võidelda play-off koha eest. Mängud näitavad, kas me seda väärime ja sellisel tasemel oleme, et oma alagrupivastaseid võita. Selleks ei piisa kaitses istumisest ja 0:0 peale mängimisest. Peame võidupunkte võtma - see tähendab rohkem ründama ja mängu avama," sõnas Reim tänasel pressikonverentsil enne meeskonna treeningut A. Le Coq Arenal.

Samas nentis peatreener, et ettevalmistusperiood otsustavateks mängudeks on andnud soovida. Ehk mängud, mis on peetud pärast viimase MM-valiksarja, pole Reimile erilist muljet avaldanud. "Olen idealist ja tahan alati rohkem. Aastaplaan oli, et kõik mängijad oleks alati valikus, keda sa soovid ning et mängud sujuks paremini. Kui võtta nii, et eelmine aasta oli suhteliselt stabiilne ja korralik, siis sel aastal ei ole sammu edasi tulnud. Pigem on mängud konarlikult läinud - mõni paremini, mõni kehvemini," lausus Reim.

"Nüüd ongi aeg, kus tuleb kõik oma jõud ja oskused mängu panna ning näidata, et eelmise aasta kvaliteet pole kadunud, vaid iga mängija on midagi juurde pannud. Mängijatel peaks olema selle stiiliga rohkem kogemust, nad on teadlikumad ning loodetavasti on neil olnud lihtsam koondise juurde tulla kui mullu. Oleme saanud juurde mõne mängija, kes meie ringi laiendab ja on valmis ka homme põhikoosseisus väljakule minema. Selle üle võib rahul olla."