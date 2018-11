FOTOD | Martin Reim: C-liigast välja langemine poleks katastroof, aga üritame ikka püsima jääda

"Ta ei mänginud varem sellisel tasemel ega jätnud sellist muljet, et ta peaks koondises olema. Ta saab oma võimaluse suuresti tänu sellele, et nii palju on puudujaid. Samas eelistasime teda mõnele nooremale Eestis mängivale keskkaitsjale ja näiteks välismaal pallivale Mikk Reintamile, sest tal on valikmängudesse lülitamiseks koondisekogemust veidi rohkem. Lisaks on ta vasakujalgne, neid on meil kaitsefaasis vähemaks jäänud. Eks me saame teda vaadata paar päeva enne mängu. Nagu kõigil, on ka temal oma tugevused ja nõrkused. Peame valima taktika, mis oleks talle kõige jõukohasem ja kus ta oleks meile kõige efektiivsem," rääkis Reim.

Eesti koondise koossseis mängudeks Ungari ja Kreekaga:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 43/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa Palloseura (FIN) 11/0

Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – SK Brann (NOR) 67/0

Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 52/2

Ken Kallaste (31.08.1988) – Kielce Korona (POL) 40/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Sogndal Fotball (NOR) 31/0*

Artur Pikk (05.03.1993) – Legnica Miedź (POL) 28/1

Joonas Tamm (02.02.1992) – Sarpsborg 08 (NOR) 25/3

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 11/0

Artjom Artjunin (24.01.1990) – SFC Etar Veliko Tarnovo (BUL) 6/0



Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Gliwice Piast (POL) 108/23

Sander Puri (07.05.1988) – Waterford F.C. (IRL) 73/4

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Krakówi Cracovia (POL) 72/13

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio Palloseura (FIN) 68/10

Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 55/12

Ilja Antonov (05.12.1992) – FC Hermannstadt (ROU) 45/2

Siim Luts (12.03.1989) – FC Teplice (CZE) 39/4

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Legnica Miedź (POL) 33/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – FC Den Bosch (NED) 17/2

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – FC Lahti (FIN) 15/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Kristiansund BK (NOR) 10/0

Marek Kaljumäe (18.02.1991) – PS Kemi (FIN) 5/0

*Baranov jääb mängukeelu tõttu eemale Ungari – Eesti kohtumisest