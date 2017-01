Kahel korral juhtima asunud Liverpool andis kaks korda eduseisu penalti kaudu käest - 19. minutil Daniel Sturridge'i väravast juhtima asunud 'Pool jõudis edu nautida vaid kuus minutit, kui Jermain Defoe realiseeris just Klavani vea tõttu antud penalti. Klavan võttis koos Georginio Wijnaldumiga karistusalas lohakalt maha Didier Ndongi.

Teine poolaeg kulges sisuliselt sama rada pidi - mängu üldiselt domineerinud ning selgelt rohkem rünnanud Liverpool läks Sadio Mane nurgalöögiolukorraväravast 72. minutil taas juhtima, kuid Mane enda käega mängu tõttu antud penalti realiseeris oma teiseks väravaks 84. minutil taas Defoe.

Mõlemal meeskonnal oli eelmisest matšist möödunud vaid kaks päeva ning see andis ka mängus tunda - nii kaitses kui rünnakul oldi küllaltki rabedad ning eksimusi tuli sisse tavapärasest enam. Sunderlandi eest tegi esmaklassilise esituse ka väravavaht Vito Mannone, kes sai kirja koguni 13 (!) tõrjet. Tõsi - suurem osa nendest olid küllaltki pehmete löökide püüdmised.

Tabelis on Liverpool endiselt teisel kohal, olles 20 mängust kogunud 44 punkti, jäädes ühe mängu vähem pidanud Chelseast maha viie silmaga.

Sunderland - Liverpool

Meelis Naudi: Liverpooli endine kuulsus peab tänase mängu patuoinaks Emre Cani, kes jäi klubi kapteni Hendersoni asendamisega tõsiselt hätta. https://twitter.com/Carra23/status/815944543682129920

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/815964461198610432

Raul Ojassaar: KÕIK! Sunderland kaks, Liverpool kaks. Väsimus andis kindlasti tunda mõlemal meeskonnal, sellest kerge rabedus nii kaitses kui rünnakul.

Raul Ojassaar: Mannone on täna teinud juba üle kümne tõrje. Õnnitlused neile, kes selle mehe fantasy-mängus enda meeskonda on võtnud.

Raul Ojassaar: Mannone püüab nüüd ka Firmino pealöögi.

Raul Ojassaar: Lallana põrutab peale, aga Mannone tõrjub taas suurepäraselt! Jätkuolukorrast nurgalöök Liverpoolile. Aega on veel mõni minut...

Raul Ojassaar: Liverpool on nüüd viimast survet peale panemas - kas tuleb võiduvärav?

Raul Ojassaar: Viis lisaminutit annab kohtunik mängule juurde, aga ilmselt tuleb neid isegi pisut rohkem, sest Sunderlandi keskkaitsja Djilobodji on endiselt tohtrite hoole all.

Raul Ojassaar: Klavan saab 15 meetrilt võimsalt peaga löögile, aga Mannone püüab!

Raul Ojassaar: Karistuslöök nüüd teisel pool platsi Liverpoolile.

Raul Ojassaar: ...sees. Kaks-kaks.

Raul Ojassaar: Defoe versus Mignolet, võte kaks...

Raul Ojassaar: AI-AI! Larsson lööb küll esmapilgul otse müüri, aga kordusest on näha, et Mane pistab käe välja ja annab ära penalti!

Raul Ojassaar: Defoe võidab Sunderlandile väga ohtlikust kohast karistuslöögi.

Raul Ojassaar: Daniel Sturridge saab (taaskord!) vigastada ning lonkab platsi kõrvale. Tema asemele platsile Lucas Leiva.

Raul Ojassaar: Nurgalöök pikendatakse esiposti juures Sunderlandi oma mehest Djilobodjist tagumise posti juurde, kust tema koondisekaaslane Mane selle võrku torkab!

Raul Ojassaar: Liverpool vahetab: Wijnaldumit asendab Origi.

Raul Ojassaar: LIVERPOOL JUHIB TAAS! 72. Sadio MANE!

Raul Ojassaar: Suurepärane võimalus Liverpoolile! Lallana ja Sturridge kombineerivad kastis hästi, aga Mannone tassib taas!

Raul Ojassaar: Firmino proovib kaugelt, aga Mannone püüab kindlalt. Itaallasest väravavaht on Sunderlandi postide vahel täna kindel olnud.

Raul Ojassaar: Liverpool pääses just teisest penaltist - Januzaj tsenderdus läks selgelt vastu Emre Cani kätt, kuid kohtunik otsustas vilet mitte puhuda.

Raul Ojassaar: Liverpool küll endiselt valdab palli rohkem ning ründab enam, kuid sellist tavapärast särtsu pole teisel poolaja veel olnud.

Raul Ojassaar: Mõlema meeskonna mängus on väsimust tunda. Sarnaselt Liverpoolile mängis ju ka Sunderland eelmise mängu 31. detsembril.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar: Liverpool teeb poolajal huvitava vahetuse - vasakkaitses asendab James Milnerit Alberto Moreno.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/Coppin_LFC/status/815947499382906880

Raul Ojassaar: https://twitter.com/Philby_Walsh/status/815947245170393088

Raul Ojassaar: https://twitter.com/OM_KIT/status/815947086537564160

Raul Ojassaar: https://twitter.com/Batchowski/status/815946857717395456

Raul Ojassaar: Ei ole üllatav, et Klavan fännidelt avapoolaja järel Twitteris just kiitust ei teeni. Valik säutsudest:https://twitter.com/Pass96Move/status/815947519142154240

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/815947696829825024

Raul Ojassaar: Liverpool alustas avakolmveerandtundi hästi ning läks ka juhtima, ent mõningane nõrkushetk poolaja keskel kulmineerus Klavani vea ja Sunderlandi penaltiga, kust kodumeeskond viigini jõudis.

Raul Ojassaar: Sunderland saab poolaja lõpetuseks veel nurgalöögi, mille Mignolet püüab. Avapoolaeg läbi!

Raul Ojassaar: Esimesele poolajale on lisatud kaks minutit.

Raul Ojassaar: Sturridge proovib taas, Mannone püüab taas.

Raul Ojassaar: Liverpool on vahepeal mänguohjad tagasi enda kätte saanud. Sturridge'i löögile jääb taas Mannone ette.

Raul Ojassaar: Samal ajal on Premier League'is veel kolm mängu toimumas ning märkimist väärib kindlasti see, et Manchester City on koduplatsil Burnley vastu Fernandinho punase kaardi tõttu vähemusse jäänud.

Raul Ojassaar: Milner võtab endale uue aasta esimese kollase kaardi. Sunderland on initsiatiivi endale haaranud, karistuslöök neile 40 meetrilt.

Raul Ojassaar: Sturridge'i värav: https://twitter.com/LFC/status/815941550828060673

Raul Ojassaar: Ja veel üks suurepärane võimalus Sunderlandil! Klavan magab pisut maha Defoe sööstu, kuid suudab jätkuolukorras pealelöögi vingelt blokeerida. Pisut on nüüd vaja üles ärgata nii Klavanil kui ka kogu Liverpooli kaitseliinil.

Raul Ojassaar: Ndong jäi veaolukorras sisuliselt Wijnaldumi ja Klavani vahele kinni. Ei saa nüüd öelda, et see oleks Klavani hirmus aps olnud, olukorrale eelnes mitu kaaslaste palju suuremat eksimust.

Raul Ojassaar: Defoe realiseerib - 1:1.

Raul Ojassaar: Kordusest oli küll näha, et Sunderlandi mees Ndong läks seda sealt välja õngitsema, aga penalti anti.

Raul Ojassaar: Ai-ai-ai! Klavani vea tõttu antakse Sunderlandile penalti!

Raul Ojassaar: Nurgalöök tuleb penaltipunkti suunas, Klavan hüppab selle alt läbi ning keskkaitsepartner Lovren teeb pisut ebaõnnestunud põrkega löögi, mille Sturridge väravaesiselt peaga väravasse tõstab! Üks-null!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL JUHIB!

Raul Ojassaar: Väga ohtlik taas Sunderlandi värava all! Lallana madala tsenderduse oleks kaitsja Larsson äärepealt oma väravasse suunanud, kuid sai tema õnneks siiski palli lihtsalt üle otsajoone libistatud.

Raul Ojassaar: Mannone päästab taas Liverpooli. Mäng on võrreldes avaminutitega nüüd pisut maha rahunenud.

Raul Ojassaar: Ja veel ühe korra! Seekord üritas Wijnaldum.

Raul Ojassaar: Esimene korralik šanss ka Liverpoolile, kui Sturridge kastist löögile pääseb, aga ka Sunderlandi puurilukk Mannone näitab oma klassi.

Raul Ojassaar: Kohtumise esimese pealelöögi teeb aga hoopis Sunderlandi kogenud ründaja Defoe, kelle ürituse Mignolet aga püüab.

Raul Ojassaar: Liverpool on esimest kolme minutit totaalselt domineerinud - Sunderland on saanud ehk mõne üksiku puute teha. Korra jõudis pall ka kasti, kuid seal jäi otsustav sööt ebatäpseks.

Raul Ojassaar: Läksime!

Raul Ojassaar: Hendersoni asemel alustab Liverpooli eest täna Daniel Sturridge, kelle jaoks on see alles hooaja viies mäng algkoosseisus.

Raul Ojassaar: Sunderlandi peatreener Moyes on erinevalt Kloppist, kes on teinud vaid ühe vahetuse (Jordan Hendersoni vigastuse tõttu) kolm vahetust.

Raul Ojassaar: Klopp kaalus vähese taastumisaja tõttu ka koosseisus rohkem muudatusi, kuid jõudis järeldusele, et ka mängurütm on oluline. Liverpool on võitnud oma viimased neli mängu jutti. https://twitter.com/JamesPearceEcho/status/815921862161166336

Raul Ojassaar: Sunderlandi peatreeneriks on David Moyes, kes oli paar aastat tagasi mäletatavasti ka Manchester Unitedi eesotsas. Moyes on viimasest 16 mängust Liverpooli vastu võitnud vaid ühe. https://twitter.com/OptaJoe/status/815928891135037440

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/815931172869980160

Raul Ojassaar: Tere esmaspäeva õhtut kõigile jalgpallisõpradele! Liverpooli viimane Premier League'i mäng oli küll "alles" eelmisel aastal, kuid sellest on möödas sisuliselt 46 tundi. Sellest hoolimata lähevad Jürgen Kloppi mehed uuesti võistlustulle - seda võõrsil Sunderlandi vastu.