FOTOD: Levadia murdis FCI võimsa kodumängude seeria

FC Levadia võttis jalgpalli Premium liiga neljandas voorus hooaja kolmanda võidu, alistades võõrsil tiitlikaitsja Tallinna FCI 1:0. Sellega murti FCI võimas seeria, mille jooksul polnud nad kodus kaotanud liigamängu alates 2015. aasta 24. oktoobrist.

Skoor avati alles 74. minutil, mil Infoneti valesöödust alguse saanud vasturünnakul andis Rimo Hunt täpse söödu karistusala paremalt äärelt keskele Joao Neto Morellile, kes palli peaga võrku suunas. Inglismaalt Middlesbrough'st laenatud 21-aastasele ründajale oli see kahe vooru jooksul juba teine tabamus, esimese lõi ta oma debüütmängus enne koondisepausi Paidele.

Kuigi mäng oli hoogne ja lahtine, võis häid väravavõimalusi üles lugeda vaid ühe käe sõrmedel. Väravatevaese avapoolaja mõlema meeskonna parimad võimalused olid üsna sarnased. 16. minutil sai Albert Prosa pealelöögile viiekasti äärelt, Sergei Lepmets tõrjus palli ja viskus sellele peale. 44. minutil põrutas samast kohast peale Andreas Raudsepp ning Matvei Igonen tõrjus palli kastist välja.



Seitse minutit enne väravat oli Levadial hea šanss juhtima minna Igor Dudarevi 30 meetri kauglöögist, mis vaid mõne sentimeetri jagu latist üle lendas. Viigivärav oli õhus 87. minutil, kui pommlöögi karistusala äärelt põrutas napilt ristnurgast mööda Alekandr Volodin. Minuti hiljem raksatas Infoneti väravalatt Morelli sarnasest löögist.

Neljast mängust 10 punkti kogunud Levadia jätkab tabeliliidrina. FCI on 6 silmaga kolmas. Teine on homme Paide linnameeskonda võõrustav Kalju (7 p). Flora on neljas 5 punktiga.