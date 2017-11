FOTOD | Levadia ja Infoneti ühendklubi peatreener teada. Levada unistab pääsust eurosarja alagrupiturniirile

Klubi hakkab juhendama serblane Aleksandar Rogic, kes lõppenud hooajal istus ka FCI treeneritoolil. Meeskonna baasiks saab Levadia praegune treeningkompleks Maarjamäel ning kodumängude staadioniks Kadrioru staadion.

FC Levadia omanik Viktor Levada ütles, et tema suur soov oleks paari aastaga pääseda mõne eurosarja - kas Meistrite liiga või Euroopa liiga - alagrupiturniirile. "See on ammune unistus. Levadia on varem jõudnud sellele lähedale, aga treenerile ja meeskonnale on antud tingimused, et sinna jõuda. See ei ole mõistagi ühe aasta plaan, tahaksime sinna jõuda mõne aasta pärast," sõnas ta.

Täna ei avalikustatud veel klubi eelarvet ega seda, millised mängijad Rogici valikusse kuuluvad. Kuna osade Infoneti mängijatega, kellel on veel kehtivad lepingud, pole jõutud rääkida, ei tahetud esialgu midagi koosseisust avaldada.

Klubi juriidiliseks kehaks jääb FC Levadia. "Litsentsi taotleb Levadia jalgpalliklubi ja jalgpallikool. Nime osas ei ole veel otsust tehtud," ütles Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson.'

Esimeses järjekorras ühendavad Levadia ja FCI esindus- ja duubelmeeskonnad, järgmise aasta jooksul pannakse kokku ka noorte- ja laste treeninggrupid.

Infoneti president Andrei Leškin kommenteeris, miks ühinemise mõte üldse tekkis: "Kolm nädalat tagasi ei olnud veel seda plaani. Hakkasin mõtlema, et milliste mängijatega me mängima hakkame ning kuidas ma Rogićile antud lubadusi täitma hakkan. Küsimusi ja probleeme oli palju. Kui Levadaga kohtusime, saime aru, et meil on palju ühiseid probleeme."

Raul Ojassaar: Infoneti akadeemia jääb praegu enda nime alla. Ühtlasi on pressikonverents lõppenud!

Raul Ojassaar: Leškin tõdes, et juttu aeti kolmekesi ka Nõmme Kalju presidendi Kuno Tehvaga. Saadi aru, et probleemid on klubides samasugused, kuid Kalju otsustas siiski iseseisvaks jääda.

Raul Ojassaar: Leškin tõdes, et paari kuu tagused vallandamised ei ole praeguse olukorraga seotud - need olid seotud noortetööga.

Raul Ojassaar: Uue klubi eelarve ei ole veel paigas. Palju sõltub järgmise hooaja tulemustest.

Raul Ojassaar: Mängijate nimedest, kellel praegu emma-kumma meeskonnaga kehtiv leping on, ei taheta veel rääkida. Palju on lahtisi otsi.

Raul Ojassaar: Noortetöö ühendatakse järgmisel aastal, duubeltiimid kohe. Meeskond treenib Maarjamäel ja mängib Kadriorus, aga kasutada on ka Lasnamäel olev keskus.

Raul Ojassaar: "Mina jään juhatuse liikmeks, Pareiko spordidirektor. Põhimõtteliselt jääb seesama staff, kes oli Levadias, meiega ühineb ka Dmitri Skiperski."

Raul Ojassaar: Abitreeneriteks on senine Levadia abitreener Vladimir Vassiljev, FCI fitness-treener Jevgeni Stukalov, lisaks üks rahvusvahelise kogemusega abitreeener ning väravavahtide treener.

Raul Ojassaar: Rogić: "Meil on olemas esimesed ideed võistkonna koosseisust, aga peame meeles pidama, et edukas võistkond on palju enamat kui 20 mängijat. Tulemused sõltuvad palju enamast. Meeskonna taustajõud on kokku pandud ja see on igati professionaalne, tingimused ja staadion on perfektsed."

Raul Ojassaar: Rogić: "Olen üllatunud, et Eestis nii palju spordiajakirjanikke on! Tulin siia kolm kuud tagasi ühe mõtte ja ideega. Mõistagi ei plaaninud me siis, et asjad lähevad sedamoodi, aga eesmärgid ja mõtted on samad. Eile oli meil pikk, aga minu jaoks hea koosolek. Ootan väga meie uut projekti ja loodan, et kõik teie jälgite meie mänge ja aitate kõiki klubisid ja liigat, et lõpuks oleks ka staadionitel rohkem rahvast. Mul on tänu uuele ja endisele presidendile kõik võimalused meie uued eesmärgid professionaalsel viisil ellu viia. See on esimene asi, mis mulle enesekindlust annab, et suudame kõik toime viia."

Raul Ojassaar: Leškin: "Otsus oli meie jaoks keeruline ja emotsionaalne. Ühiste jõududega on võimalik saavutada palju. Soovin ümber lükata kuulduse, et põhjuseks on finantsraskused - oleme kaks edukat klubi. Soovime teha tugeva klubi meie noorte jaoks."

Raul Ojassaar: Esimene sai sõna Levada. "Olen üllatunud sellisest huvist meie pressikonverentsi vastu. Soovin avameelselt kõigest rääkida, et te meist aru saaksite. Soovisime mõlemad teha paremat, kui seni suutsime. Paneme kokku mõlemast klubist parema osa. Minu suureks sooviks on saada Euroopa sarjas alagruppi."

Raul Ojassaar: Laudade peal on kuus nimesilti: Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson, FCI spordidirektor Dmitri Skiperski, Levadia spordidirektor Sergei Pareiko, FCI peatreener Aleksandar Rogić, FCI omanik Andrei Leškin ning Levadia omanik Viktor Levada.

Raul Ojassaar: Tere päevast, jalgpallihuvilised! Oru hotelli konverentsiruum on ajakirjanikke ja vutitegelasi täis ning peagi hakkame lähemalt kuulma, mida Levadia ja FCI ühinemine endaga kaasa toob.