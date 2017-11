FOTOD | Levadia ja Flora leppisid viimases voorus taas viiki. Eesti meistri auks lasti saluuti

Eesti jalgpalli Premium liiga viimases voorus tegid Levadia ja Flora Kadrioru staadionil 0:0 viigi. Nõmme Kalju purustas Hiiu staadionil Narva Transi 8:1.

Võimalusterohkes mängus oli selgelt domineerivamaks pooleks kodumeeskond Levadia, kes ka teisel poolajal palli Flora väravavõrku toimetas - paraku suluseisu hinnaga. Mitmeid häid võimalusi omasid Tarmo Kink ja Nikita Andrejev, kuid ka näiteks Jevgeni Kobzar. Flora parimaks mängijaks võib julgelt pidada väravavaht Mait Toomi, kes tõrjus 16. minutil nii Kingi lähilöögi kui ka hiljem ääreründaja kaks kauglööki.

59. minutil jättis Levadia väljakule kümnekesi Kameruni poolkaitsja Gando Biala punane kaart, mille ta korjas kahe jalaga kiirrünnakut üles võtnud Rauno Allikule sisse lendamise eest. Levadia rünnakuhoog sellest aga ei raugenud. Suluseisuga lõppenud olukord tekkiski sisuliselt kohe järgmisel rünnakul. Reeglitepäraselt jäid lukud väravasuul mõlemal klubil lahti muukimata.

"Levadia tahtis tõestada, et nad on meist parem meeskond. See neil ei õnnestunud. Samuti tahtsime meie tõestada, et suudame sel hooajal Levadiat võita. See ka ei õnnestunud. Oli võrdsete lahing. Lõppkokkuvõttes midagi ei muutunud," võttis mängu kokku Flora kapten Brent Lepistu.

Kas siis see fakt, et Levadiat ei õnnestunudki mängus tänavu murda, tiitlivõitjat painama ei jää? "See on nii väike ebaõnnestumine, et ei mängi tiitli kõrval suurt rolli," vastas Lepistu.

Tänased mängud:

Sillamäe Kalev - Viljandi Tulevik 0:1

Paide linnameeskond - Pärnu Vaprus 3:2

Nõmme Kalju - Narva Trans 8:1

Tallinna FCI - Tartu Tammeka 1:1

FC Levadia - FC Flora 0:0

