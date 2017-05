FOTOD: Levadia alistas hooaja rekordpubliku ees Nõmme Kalju

Jalgpalli Premium liiga 11. vooru põnevuskohtumises alistas liidermeeskond Levadia võõrsil Nõmme Kalju 2:1.

Mõlemad külalismeeskonna väravad lõi Svjatoslav Jaokovlev, kes sel hooajal alles kolmandat korda Levadia algkoosseisu pääses. Varasemad kaks korda olid Pärnu Vapruse vastu.

21. minutil võttis Rimo Hunt keskväljal vahelt Trevor Elhi valesöödu ning pääses koos Jakovleviga hõlpsasti kõrgele tõusnud Kalju kaitseliini selja taha. Vitali Teleš jooksis kastist välja Jakovlevile vastu, kuid viimane suunas nahkkera väravavahist mööda piki maad võrku.

"Kalju mängijad tegid halva puute. Lugesin olukorra ära ja jõudsin esimesena pallini. Nägin, et paarilne jookseb tsooni, sain õigel ajal ära lükatud. Olin ka ise valmis teise palli peale minema, aga tal õnnestus ilusti väravavahist mööda lüüa. See oli hea algus," kirjeldas Premium liiga esimese mänguderingi parimaks tunnistatud Hunt avaväravat.

Teleš: "Nägin, et minu vastu tuleb kaks venda. Arvasin, et suur võimalus on Jakovlevilt pall kätte saada, aga ei suutnud."

67. minutil võttis Jakovlev Kalju kaitsjatest kastist välja põrkunud palli ühe puutega endale ette ja virutas selle vasaku jalaga ülesse võrku.

Kalju vähendas vahe minimaalseks 88. minutil, kui karistuslöögile pani pea vahele teisel poolajal vahetusest sekkunud Tarmo Neemelo. Päris viimasel sekundil tekitas kodumeeskond Levadia värava all veel teravust, kuid väravajoonelt lõi palli puhtaks Levadia kaitsja Igor Dudarev.

"Lõpus suutsime mängu tagasi tulla. Lõime ühe värava ära ja viimasel sekundil oli veel üks hea võimalus. Muidu oli suht võrdne mäng, kumbki ei domineerinud liialt," sõnas Neemelo.

Levadia peatreener Igor Prins: "Teada oli, et meil tuleb Kaljuga võidu kõrgust hüpata. Lõpuminutitel oli pall kogu aeg õhus ja meie kastis. Lõpp läks keeruliseks. Aga suutsime natuke paremini hakkama saada kui eelmises 1:1 lõppenud mängus. Võtsime nad kõrgemalt kinni, et pallid päris meie kasti ei kukuks ja see ka õnnestus. Kutid olid tubli! Jakovlev oma kahe väravaga aitas meid täna kõvasti."

Soccerneti poolt Tallinna diagonaalderbiks ristitud vastasseis meelitas Hiiu staadionile selle hooaja rekordit tähistava 1330-pealise publiku. Varasem rekord kuulus Kalju - FCI mängule, mida jälgisid 1117 inimest.

Kaotuseta jätkaval Levadial on 11 mängu järel tabelis 29 punkti, Flora on 26 punktiga teine, Kalju 23 silmaga kolmas. Järgnevad Narva Trans (17), FCI (14) ja Paide linnameeskond (12).

Nõmme Kalju - FC Levadia Igor Dudarev päästab väravajoonelt Levadia viigiväravast! Ja kostab lõpuvile. Kalju suutis veel sabinat tekitada, kuid peab leppima kaotusega. Levadia saadab teisel üleminutil platsile Ingemar Teeveri. Kohe-kohe peaks kostma ka lõpuvile. 2:1! Karistuslöögile saab pea vahele Tarmo Neemelo, kui käimas on 88. minut. 10 Levadia fänni peale on nüüd kohal kuus politseinikku. Esialgu tundub, et kedagi jaoskonda ei viida. Aga välistada ei saa. Levadia fännid korjavad aia küljest lipud maha. Imselt koju minek. Üks politseipatrull saabub juurde. Sooja tegevad Levadia varumehed noomivad samuti oma poolehoidjaid. Paar minutit mäng seisis. Platsile sattunud raketid eemaldati ja läks edasi... Kohtunik peatab mängu, politsei läheb korrarikkujaid noomima. Levadia fännid teevad "säästusektoris" ilutulestikku. Pooled raketid põrkavad vastu laternaposti tagasi. Kas selle eest saab klubi üldse trahvida? Iseenesest toimub action ju staadioni piiridest väljaspool. Mees, kes täna "suurte" vastu esimest korda algkoosseisu pääses, liigub kenasti kübaratriki graafikus. Põhikoosseisus on ta sel hooajal alustanud vaid kahel korral Pärnu vastu. 25. märtsil pääses ta Kalju vastu platsile vaid viimaseks neljaks minutiks. 2:0! Jakovlev võtab 67. minutil 20 meetril palli rahulikult ühe puutega ette ja lööb vasakuga ülesse võrku! 63. min: Kalju värav oli lähedal! Subbotin andis paremalt äärelt otsajoone juurest söödu värava ette, kus see napilt Robert Kirsist mööda lendas. Oleks varba vahele saanud, oleks Levadial pahasti olnud. Aga jätkame ikka külalismeeskonna juhtimisel. Ametlikuks pealtvaatajate arvuks on märgitud 1330. Huvitav olukord: Nexus laulab edasi, aga mäng läks lahti. Vaheajal naudime Merlyn Uusküla igihaljaid Nexuse hitte. Esimene poolaeg on lõppenud! 36. min: Robert Kirss oli Kalju viigiväravale lähedal. Sai tsenderduse värava alla, suunas siseküljega otse vastu Sergei Lepmetsa. Levadia võitis keskväljal Kalju valesöödust palli ning Jakovlev ja Hunt pääsesid hõlpsasti kõrgele tulnud Kalju kaitseliini taha. Samal ajal kui Hunt söötu ootas, jooksis Teleš kastist välja Jakovlevile vastu, mees suunas mööda maad palli värava poole. Veeres kenasti võrku. Svjatoslav Jakovlev viib Levadia 21. minutil kiirrünnakust juhtima! Foto: Hendrik Osula Esimesed 15 minutit on olnud võimalustevaesed. Esialgu püüavad meeskonnad end keskväljal kehtestada. Pisut rohkem on mäng käinud Levadia poole peal. Sellised olid algkoosseisud:

