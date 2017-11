FOTOD | Kuno Tehva alustas õpinguid kõrvuti Euroopa tippklubide juhtidega: "Oleks lühinägelik õpitu vaid enda teada jätta"

Nõmme Kalju jalgpalliklubi president Kuno Tehva viibis eelmisel nädalal Torinos, kus toimus Euroopa Klubide Liidu (ECA) klubide juhtimise koolitusprogrammi esimene sessioon.

Programm on mõeldud eelkõige klubide tippjuhtidele ja kestab kokku poolteist aastat. Esimene etapp sellest leidis aset Juventuse staadionil. Sooviavaldusi koolitusel osaleda laekus ligi 90 klubist, valituks osutusid vaid 40 klubi esindajad.

"Minu kui pikka aega jalgpalli juhtimise juures olnud inimesele oli seal räägitu puhas kuld. Rääkimata kontaktidest, mis sealt saab. Seal on kohal Euroopa jalgpallipüramiidi täielik tipp," rääkis Tehva Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Esimesel sessioonil keskenduti klubide strateegilise juhtimise planeerimisele. Jaanuari kogunemine Bilbaos on rohkem jalgpalliteemaline, sportlik pool, kogukonnad ja muu säärane."

Koolituse üheks osaks on tegevus töörühmades. Tehva sai ühes sellises ka oma meeskonna tulemusi esitleda, seistes laval kõrvuti Benfica, Manchester Unitedi, Londoni Arsenali ja Glasgow Celticu klubijuhtidega. "Anti kollektiivne ülesanne. Iga rühm valis oma liidri, kes tehtut esitleb. Mul õnnestus ühes töörühmas valituks osutuda. Kui lõpuks lavale läksin, tekkis küll "rind kummis" tunne, kui nägin, kes teistest töörühmadest laval olid," meenutas Tehva.

Kui kohal on Euroopa vutisuurused nagu Madridi Real ja Manchester City, siis mida koolitusel räägitut saaks rakendada väikestes riikides nagu Eestis?

Tehva vastab: "ECA esindabki seda, et väike ja suur peavad arenema koos. Nad tahavad, et väiksemad klubid jõuaks järjest lähemale keskmikele ja keskmikud omakorda suurtele. Sain juba esimese koolitusega väga paljudele asjadele kinnitust ja veendumuse, et olen klubi vedades õigel teel. See kõik inspireerib mind ainult asjaga edasi minema!"

Tehva lisas, et ei hoia õpitut kindlasti ainult endale, vaid on valmis teadmisi ka teiste Eesti klubijuhtidega jagama. "Kindlasti rakendan neid teadmisi eelkõige Kaljus, aga kui leian, et need on ka kellelegi teisele vajalikud, siis kindlasti tahan jagada ka teistega. Oleks lühinägelik mõelda, et kui üks klubi areneb, areneb kollektiivselt kogu Eesti jalgpall. Mida rohkem me kõik juurde õpime ja asju paremini teeme, seda suurem konkurents tekib."

Programmi kuue koolituse teemad on järgmised: juhtimine ja strateegia, spordialane tegevus, äritegevus, kogukonna tegevus, klubi toimingud ja klubi keskkond. Koolitused leiavad veel aset Bilbaos, New Yorgis, Ateenas, Viinis ja Stockholmis.