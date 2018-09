FOTOD | Kreeka peatreener: meie ründajad on praegu heas hoos, üritame Eestit üllatada

Vigastuse tõttu ei saanud Kreeka koondisega liituda Bundesligas mängivad kaitsjad Panagiotis Retsos (Leverkuseni Bayer) ja Kyriakos Papadopoulus (Hamburger SV).

"Ütleksin, et oleme kokku saanud väga huvitava meeskonna. Eriti heas vormis on meie ründemängijad, kel läheb koduklubides hästi. Vigastusest on tagasi ka Petros Mantalos (Ateena AEK poolkaitsja), kes on meie võtmemängija olnud viimased poolteist aastat. Lazaros Christodoulopoulos (Olympiakose poolkaitsja) lööb klubis palju väravaid. Eelmisel hooajal tihti vigastustega kimpus olnud Kostas Mitroglou (Marseille' ründaja) on tagasi. Meil on rünnakul palju rohkem võimalusi kui varem, mistõttu loodan, et loome homme palju häid olukordi," rääkis sakslasest loots.

Skibbe tõdes, et kõik Eesti mängijad on talle hästi tuttavad eelmisest valiktsüklist, kui Kreekas mängiti 0:0 viiki ning Tallinnas kaotas Eesti 0:2. "Mõlemad olid peaaegu võrdsed mängud. Siin oli meil õnne, kuna suutsime väga vara värava lüüa. Teises mängus nii palju ei vedanud. Me ei leidnud väga kaitsvalt mänginud Eesti vastu rohtu. Kuid arvan, et Eesti tegi oma parimad mängud just MM-valiktsükli lõpu poole. Nad alustasid liiga ründavalt ning lasid endale palju väravaid lüüa, eriti mängudes Bosnia ja Belgiaga. Pärast oli mängupilt palju parem," lausus Skibbe.

Kreeklaste juhendaja tõdes, et nende ainus eesmärk on Rahvuste liiga alagrupp võita, EM-finaalturniirile kvalifitseeruda ja tõusta kõrgemasse divisjoni.