FOTOD | Ken Kallaste Eesti fännidele: hoiame kokku ja lööme selle staadioni käima

“Peaksime kolmekordselt üle lööma selle numbri. Saab olema mõnus vastasseis. Eesti fänne peaks tulema rohkem. Hoiame kokku ja lööme selle staadioni homme käima,“ kutsus Eesti koondise äärekaitsja Ken Kallaste fänne staadionile.

Kui raske tööpäev seisab ees fännidel, siis sama ootab ka mängijaid. “Soomlased on tõesti hästi mänginud. Nad mängivad hästi lihtsalt. Neil ei teki palju võimalusi, kuid nad realiseerivad need kindlalt ära. Teinekord on piisanud isegi ühest- kahest võimalusest. Meil seisab ees kaks kodumängu (esmaspäeval mängitakse Ungariga). Kodus võiks julgemalt rünnaku peale mõelda,“ lisas Sander Puri, kes on Iirimaa kõrgliigas jõudnud väravani kolmes kohtumises järjest.