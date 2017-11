FOTOD | Juba avaminutil juhtima asunud Eesti jalgpallikoondis alistas Malta 3:0

Eesti jalgpallikoondis pidas järjekordse maavõistlusmängu, kui võõrsil alistati 3:0 Malta.

Eesti asus kohtumist juhtima juba esimesel minutil, kui värava sai kirja Rauno Sappinen. Hea söödu andis eelnevalt Sergei Mošnikov.

Eesti suurendas eduseisu 14. minutil, kui penalti realiseeris avavärava sepistamise juures osaliseks olnud Mošnikov. Eelnevalt oli 11 m karistuslöögi teeninud äärekaitsja Artur Pikk. Kohtumise lõppskoor vormistati 90. minutil. Viimase värava lõi vahetusest sekkunud Henri Anier, kes realiseeris Mattias Käidi hea söödu.

Eestlaste võit oli numbriliselt kindel ja asjade käik otsustati enda kasuks ära juba matši alguses. Teisel poolajal oli näha rohkem juba seisu hoidmist ning väga säravat esitust teisel kolmveerandtunnil ei pakutud.

Eesti ja Malta olid varasemalt kohtunud viiel korral ning seni oli eestlastel kirjas ainult üks võit. Nüüd on mõlemad meeskonnad teeninud omavahelistest matšidest kaks võitu, kaks kohtumist on jäänud ka viiki.

Eesti – Malta 3:0

Väravad: 1. Sappinen, 14. pen. Mošnikov, 90. Anier

Eesti koosseis kohtumiseks Maltaga: Marko Meerits, Karl Mööl (65. Taijo Teniste), Nikita Baranov (58. Joonas Tamm), Madis Vihmann, Karol Mets, Artur Pikk, Sergei Zenjov (78. Henri Anier), Artjom Dmitrijev, Ilja Antonov (55. Mattias Käit), Sergei Mošnikov (65. Ats Purje) ja Rauno Sappinen (82. Brent Lepistu).

Eesti koondise jaoks ei ole selleks aastaks mängud veel aga läbi. Nüüd põigatakse korraks kodust läbi ning juba kolmapäeval alustatakse teekonda maakera kuklapoolele. 19. novembril seisab ees matš Fidžiga, 23. novembril mängitakse Vanuatuga ning 26. novembril Uus-Kaledooniaga.

Malta - Eesti https://twitter.com/MaltaFA1900/status/929742657412362241 Reimi kommentaar kohtumise järel ETV-le: “Võit on alati meeldiv. Kui oma värava suudame puutumatuna hoida, siis on samuti hea. Oli tunduvalt parem (kui mäng Soomega). Oli ka sellise mängu kohta momente, mida ise ehitasime. Kohati mindi liiga rasketesse olukordadesse.Söödupraaki on minu jaoks liiga palju. Täna kaitse lappis need ja Marko (Meerits) tegi paar head tõrjet. Peame olema üleminekutes paremad. Olen rahul, et ühe mängu pealt palju õpiti. Hea, et uued mehed neid mänge said.“ Kohtunik annab lõpuvile! Eesti alistab Malta 3:0! Kohtunik annab teisele poolajale neli lisaminutit. Anieri jaoks on see kaheksas värav Eesti koondises. Lepistu annab keskväljalt söödu Käidile, kes võtab paremal äärel palli rinnaga alla ning söödab seejärel värava ees luuravale Anierile, kes saadab palli väravasse. Anier lööb 90. minutil värava. Eesti juhib 3:0! Clayton Failla on 87. minutil saanud kollase kaardi. Kohtumine kulgeb vaikselt lõpu suunas. Viimastel minutitel on mängutempo üsnagi alla tõmmatud. 82. minutil teeb Eesti veel ühe vahetuse. Avavärava löönud Sappinen tuleb pingile ning Lepistu mängu. 78. minutil teeb Eesti järjekordse vahetuse. Zenjov puhkama, Anier mängu. 76. minutil üritab Teniste anda söötu karistusalasse kaaslastele, kuid lõpuks lendab pall hoopis värava suunas. Vastaste puurilukk oli esmalt liikunud olukorraga kaasa, kuid suudab siiski kohaneda ja palli püüda. 74. minutil tekitab Eesti vastaste karistusalas elevust ja lõpuks saab löögile Pikk. Tulemuseks aga nurgalöök, millest omakorda midagi ohtlikku ei järgne. 69. minutil Maltal väga ohtlik olukord eestlaste värava all, kuid eestlaste õnneks lüüakse pall napilt üle värava. Eesti vahetab 65. minutil. Mööl puhkama, Teniste mängu. Puhkama võetakse ka Mošnikov ning mängu tuleb Purje. 65 minutit mängitud. Viimastel minutitel ei ole kumbki pool midagi teravat suutnud luua. 60. minutil sõidab Borg sisse Pikale ning Malta koondislane saab kohtumise esimese kollase kaardi. Eesti teebki vahetuse. Baranov võetakse pingile, Tamm mängu. Vahetus tehakse 58. minutil. Baranov saab vigastada ning toimetatakse väljaku kõrvale. 55. minutil teeb Eesti vahetuse. Antonov puhkama, Käit mängu. Teine poolaeg on alanud sarnaselt esimesele ehk Eesti surve ja palli valdamisega. Teine poolaeg on alanud! https://twitter.com/MaltaFA1900/status/929722182925766656 Avapoolaeg on lõppenud. Seis Eesti kasuks 2:0! Kohtunik annab avapoolajale ühe lisaminuti. Nüüd ohtlikke olukordi mõlemalt poolelt. Mõlemas olukorras jäävad peale väravavahid. Nurgalöögi järel saab Vihmann peaga löögile. Lati alla suunduva palli saab Malta puurilukk siiski kätte. 41. minutil luurab Eesti taas Malta karistusala lähistel. Zenjov annab terava palli karistusalasse, tulemuseks nurgalöök. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-jalgpallikoondis-lopetas-kummalise-75-mangu-pikkuse-seeria?id=80136206 33. minutil jõuab Malta ka üsnagi ohtliku olukorrani. Karistusala paremast servast saab löögile Farrugia, kuid Meerits suudab palli näppudega üle küljejoone lükata. 32 minutit mängitud. Eesti on kohtumises jätkuvalt domineerivamaks pooleks. Malta jõuab ka aeg-ajalt Eesti väljakupoolele, kuid midagi ülearu ohtlikku ei suudeta korda saata. Eesti poolel on näha, et keskväljal tehakse head tööd ning tipuründes tegutseb näjaselt Sappinen. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/sappinen-pustitas-taasiseseisvunud-eesti-koondise-voorsilmangude-rekordi?id=80136208 23. minutil Eesti suurepärasest kohast karistuslöök. Mošnikov läheb lööma ja keerutab palli ilusasti vasaku ristnurga suunas, kuid Bonello saab viimasel hetkel käe siiski vahele. Skoor jääb muutumatuks ehk Eesti juhib 2:0. 21 minutit mängitud. Eesti kombineeris viimati pikalt ja ilusalt. Taas otsiti Sappineni, kes oli ka ohtlik. Lõpuks saab Sappinen ka löögile, kuid vastased suudavad selle blokeerida. Kui avavärava löönud Sappineni jaoks oli see teiseks tabamuseks koondises, siis ka Mošnikov on nüüd löönud Eesti koondises kaks väravat. Mošnikov realiseerib 14. minutil penalti! Eesti juhib 2:0! 13. minutil saab Pikk karistusalas ilusa söödu. Äärekaitsjal on aega palju, kuid ta hakkab otsima veelgi paremat võimalust ja lõpuks tõmmatakse ta karistusalas pikali. Eestile penalti! 12. minutil teenib ka Eesti oma esimese nurgalöögi, kuid pealelöögini ei jõuta. Maltal tekib üheksandal minutil ka esimene ohtlik olukord ja lõpuks teenitakse nurgalöök. Nurgalöök aga midagi ohtlikku endast ei kujuta. Nüüdseks on viis minutit mängitud ning Eesti on suutnud ka värava järel rohkem palli vallata. Sappineni jaoks on see Eesti koondises teiseks väravaks. Mošnikov leiab hea söödu Sappinenile, kes saadab palli väravasse! Eesti asub kohe esimesel minutil juhtima! Kohtumine on alanud! On hümnide aeg. Esmalt Eesti ja seejärel Malta hümn. Lõppenud 2018. aasta MM-valiksarjas teenis Malta ainult ühe punkti ning F-alagrupis jäädi kindlalt viimaseks. Ainus punkt teeniti, kui koduplatsil viigistati 1:1 Maltaga. Ise löödi valiksarjas kolm väravat ning enda võrgust võeti välja 25 palli.Maltast kehvemini läks Euroopa valiksarjades ainult San Marinol, Liechtensteinil ja Gibraltaril, kes jäid punktide osas kõik nullile. Eesti ja Malta on läbi ajaloo kohtunud viiel korral. Eesti on seni teeninud ühe võidu ja saanud kaks kaotust ning kaks matši on lõppenud viigiliselt.Malta – Eesti 0:0 (1992, Ta'Qali) – 1994. aasta MM-valikmängEesti – Malta 0:1 (1993, Tallinn) – 1994. aasta MM-valikmängMalta – Eesti 5:2 (2004, Ta'Qali) – maavõistlusmäng Eesti – Malta 2:1 (2008, Tallinn) – maavõistlusmäng Eesti – Malta 1:1 (2016, Pärnu) – maavõistlusmäng https://twitter.com/MaltaFA1900/status/929604229722988545 https://www.facebook.com/mfa1900/photos/pcb.1615560955171998/1615560835172010/?type=3&theater https://www.instagram.com/p/BbZSGAhBZ1W/?taken-by=eestijalgpall https://www.facebook.com/jalgpalleestis/videos/10155739918068815/ Võrreldes neljapäeval Soomega peetud kohtumisega on Eesti teinud algkoosseisus koguni üheksa muudatust. Ainsatena säilitasid algkoosseisus koha Karol Mets ning Ilja Antonov. Uute meestena saavad seeord võimaluse Marko Meerits, Karl Mööl, Nikita Baranov, Madis Vihmann, Artur Pikk, Sergei Zenjov, Artjom Dmitrijev, Sergei Mošnikov ja Rauno Sappinen.

Enne mängu:

Pärast neljapäeval saadud inetut 0:3 kaotust Soomelt loodab Martin Reimi meeskond Maltal võidurajale naasta - vastane peaks selleks olema igati jõukohane ning seda isegi ilma Ragnar Klavani, Konstantin Vassiljevi ja Siim Lutsuta, kes erinevatel põhjustel kohtumisest eemale jäävad. Martin Reim tõdes pressikonverentsil, et võrreldes Soome-mänguga ootavad Eesti algkoosseisu suured vahetused - kindlad alustajad on näiteks paremkaitsja Karl Mööl ja keskkaitsja Madis Vihmann.

Hoolimata pisut vähem kui poole miljoni suurusest rahvaarvust ei ole maltalased rahvusvahelises jalgpallis päris peksupoisid: selle aastanumbri sees on näiteks võidetud Ukrainat ja viigistatud Leeduga, eelmisel aastal tehti Pärnu Rannastaadionil mäletatavasti 1:1 viik ka Eestiga.

Malta koondises on vaid neli täisproffi, kes mängivad välismaal - ülejäänud mehed on kodumaal poolprofid, vahendab Soccernet.ee. "Ma hindan Eestit kõrgelt, oleme nendega kokku viis korda mänginud. Meil on nende kohta infot, nägin nende mängu Belgia vastu. Eesti on tugev vastane, kes mängib 3-4-3 süsteemis. Neil on profiliiga ja nad on maailmas 80. kohal, meie oleme 181. ja sellel on oma põhjus," arutles Malta belglasest peatreener Tom Saintfiet enne oma debüütmängu.

Kohtumine Malta rahvusstaadionil algab Eesti aja järgi juba kell 16.00. Delfi Sport kajastab sündmusi otseblogi vahendusel.

Eesti algkoosseis: