FOTOD: Jalgpallikoondis on enne mängu Belgiaga kimpus vigastustega

Eesti jalgpallikoondise peatreeneri Martin Reimi sõnul oli eelmises mängus Belgia vastu puudu meeskonna kompaktsus, kuid reedel loodetakse parandada vead.

„Eks Belgial on praegu päris hea põlvkond ja valikut on rohkelt. Meie keskendume nende mängustiilile ja meie enda võimaluste realiseerimisele. Eks ma aiman ka nende koosseisu," ütles Reim.

Peatreener ei usu, et vastaste ründeässa Eden Hazardi puudumine Belgiat nõrgendaks: „See muudab seda, et Dries Mertens on tema asemel. Kindlasti on Hazard neil mitme mängija eest, kuid ma ei oska öelda, kui palju nõrgemaks nad sellest jäävad. Kuid ikkagi on tema see mängija, kes võib palju muutusi mängu tuua. Kindlasti oleks tahtnud teda siin näha, et rahval oleks olnud huvitavam."

Reim on nõus, et Belgia võib võtta laupäevast mängu kergemalt. „See oleks hea, kui nad meid alahindaks, aga Horvaatia mäng võib meile teha karuteene. Eks nemad on ka jälginud, kuidas meie oleme mänginud peale meie omavahelist viimast kohtumist," lisas ta.

Reimi sõnul on küsimärgi all Ken Kallaste ja Enar Jäägeri osalemine kohtumises. Viimane käis uuringutel ja lähipäevadel peaks selguma, kas reedel meest ka väljakul näeb. Kallaste probleem ei pidanud nii tõsine olema, kuid hetkel treenib ta ülejäänud meeskonnast eemal. Hetkel on puudu ka Konstantin Vassiljev, kellele anti vaba õhtu, et tähistada Poola kõrgliiga hõbemedalit.

Ka Karol Mets tõdes, et tihe mängugraafik on tekitanud talle probleeme ja mõjunud ta vasaku jala tagareiele: „Oli lihtsalt periood, kus oli palju mänge ja ennetamiseks tuli vahele jätta üks mäng."

Ta usub, et belglased ja horvaadid peaksid olema umbes samal tasemel ja vaatab mängule vastu positiivselt: „Peame oma väravat paremini kaitsma. See on meie enda koduväljak ja ma olen kindel, et meil võimalusi tekib. Peame kodupubliku endale taha saama."

Peatreener aga hoiab jalad maa peal. „Ka mina olin peale eelmisi kodumänge liialt optimistlik, aga järgmine katse tuleb reedel. Kindlasti peame olema tasakaalukamad. Üks mäng võidad, üks mäng saad 8:1 tappa," märkis Reim.