FOTOD JA VIDEO: Vassiljev teenis tänu kaunile tabamusele juba viiendat korda Hõbepalli

2016. aasta kõige ilusama Eesti jalgpallikoondise eest löödud värava autoriks on Konstantin Vassiljev. Vassiljevi jaoks on see viies kord Hõbepall võita, ühtlasi on tegemist ka rekordiga.