FOTOD JA VIDEO | Üle viie aasta taas eurosarjas mängiv Narva Trans kaotas Bosnia ja Hertsegoviina tippklubile

Raudteetööliste klubi Željeznicar on vahelduva eduga eurosarjades mänginud juba alates 1960. aastatest ning teinud seda Bosnia klubidest kõige rohkem. Parimaks tulemuseks on seni jäänud UEFA karikasarjas 1985. aastal poolfinaali jõudmine, viimastel aastatel on aga piirdutud paari eelringi mängimisega. Mullu võideti näiteks Euroopa liiga esimeses eelringis montenegrolaste Golubovci Zetat, enne kui teises ringis Stockholmi AIK-le alla jäädi.

Kohtumine A. Le Coq Arenal algab kell 19.00 ning Delfi TV näitab mängu otseülekandes. Matši kommenteerib Raul Ojassaar.