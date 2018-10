FOTOD JA VIDEO | Premium liiga "raudteederbis" tehti viik, mis sobib paremini Nõmme Kaljule

Flora ründaja Frank Liivak: "Viik maitseb pigem kaotusena. Meie jaoks oli ainuke variant täna võit võtta. Nüüd on elu jälle keeruline, kõik asjad ei sõltu meist. Kui Kalju niimoodi mängu ära kangutab, võibolla neil on mingi tiitliõnn sel aastal. Levadiaga mängus neil latid raksatasid, täna lõime meie kolm korda latti. Ei taha uskuda, et jalgpallis õnn rolli mängib, aga kurat, neil on sel aastal ikka väga palju õnne olnud."

Kalju abitreener Sergei Terehhov: "Kindlasti oli eesmärk jätkata kaotuseta seeriat. Flora alustas paremini ja läks õigustatut kaks korda juhtima. Õnneks suutsime viigistada ning teine poolaeg oli võimaluste poolest võrdne. Trahvilööke lubati Floral rohkem lüüa ning nende pealt oli võimalus neil võiduväravgi lüüa, aga lõppude lõpuks oli võrdne mäng. Võtan mängijate ees mütsi maha. Mõned neist mängisid süstide toel."

Kalju ründaja Rimo Hunt: "Tõesti hea võitluslik viik rahvale vaadata. Üllatuslikult olid täna standardolukorrad hoopis Flora leib, aga me suutsime mängulistest olukordadest oma väravad ära lüüa. Kindlasti ei ole veel tehtud. Ma olen rohkem numbrite inimene. Räägime siis, kui konkurentidel on teoreetiline võimalus kadunud. Seni tuleb täie keskendumisega jalg terav hoida."