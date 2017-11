FOTOD JA VIDEO | Pelle Pohlak Flora võidupeol: loodame, et järgmise aasta lõpus ei pea me Kaljuga ühinema

FC Flora jalgpallimeeskond tähistas täna Tallinnas Butterfly Lounge´is klubi 11. Eesti meistritiitlit. Mullu mais klubi presidendiks tõusnud Aivar Pohlaku poja Pelle Pohlaku jaoks oli see esimene meistritiitel.

Pohlak juunior pidas piduõhtul mõistagi tänukõne, mille lõpus läks teravmeelitsemiseks. Ta lausus: "Teeme nii, et ei korduks see, mis on kaks korda järjest juhtunud. Kõigepealt meil ja eelmisel aastal Infonetil (tuldi meistriks ja seejärel jäädi medalita). Ja loodame, et järgmise aasta lõpus ei pea me Kaljuga ühinema."

Viimane lause oli õhku visatud kontekstis, mis tuli teatavaks täna - Infonet alustas ühinemisprotsessi Tallinna Levadiaga.

Oma neljanda meistritiitli Floraga võitis grusiin Zakaria Beglarišvili, kellega on juuresolevas videos pikem intervjuu.