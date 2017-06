FOTOD JA VIDEO| Levadia kaotas Euroopa liiga avamängu iirlastele 0:2

Tallinna Levadia jalgpalliklubi sattus juba Euroopa liiga esimeses eelringis väljakukkumise äärele, kaotades avamängu Pärnu Rannastaadionil Iirimaa karikavõitjale Cork Cityle 0:2.

Levadia mängumees Tabi Manga sai 42. minutil teise kollase kaardi, pärast mida viis Garry Buckley külalised karistuslöögist 1:0 juhtima. Levadia ei suutnud teisel poolajal vähemuses mängides kohtumisse muutust tuua ning 82. minutil viis Steven Beattie iirlased juba 2:0 juhtima. Nii mäng lõppeski.

Korduskohtumine peetakse nädala pärast Iirimaal.

Mängu väravad:



Mäng täispikkuses:

Levadia: Sergei Lepmets, Tabi Manga, Pavel Marin, Gando Biala, Joao Morelli, Josip Krznaric, Igor Dudarev, Maksim Podholjuzin, Rimo Hunt, Mark Oliver Roosnupp, Jevgeni Kobzar.

Varus: Priit Pikker, Artjom Artjunin, Cristofer Kuusma, Ingemar Teever, Nikita Andrejev, Kaspar Mutso, Andreas Raudsepp.

Cork: Mark McNulty, Ryan Delaney, Greg Bolger, James Keohane, Conor McCormack, Stephen Dooley, Kevin O'Connor, Gearoid Morrissey, Karl Sheppard, Sean Maguire, Garry Buckley.

Varus: Alan Smith, Achille Campion, Steven Beattie, Connor Ellis, Shane Griffin, Conor McCarthy, Sean O'Mahony.

Mängu eel:

„Jah, loos ei olnud meile soodne, aga oleme tugevaid vastaseid ennegi näinud ja nendega ka hakkama saanud. Püüame seekordki rohu leida,” tõdes Levadia pealik Igor Prins, nimetades Corki kiireks, mobiilseks ja jõuliseks meeskonnaks. „Mõtlen rohkem meie endi kui vastaste tegemistele.”

"Mõistagi oleme Levadia kohta oma kodutöö ära teinud. Nad on liigas teisel kohal ja neil on neli-viis väga tugevat mängijat," sõnas mängu eel iirlaste peatreener John Caulfield. "[Joao] Morelli, Middlesbrough'st laenul olev brasiillane, on nende mängujuht. Nende kapten, kesktormaja [Rimo] Hunt on Eesti koondislane ja lööb palju väravaid. Nad on rünnakul kiired, väga sirgjoonelise stiiliga ja viivad palli tihti karistusalasse. Paremäär [Pavel] Marin on samuti Eesti koondises. Nad löövad palju väravaid - 17 liigamängus 48 tükki - ja nad pole tänavu veel kordagi kaotanud."

"Minu meelest on nad selline meeskond, kes oleks meie liigas esinelikus. Siinsete tippmängude intensiivsus on meie liiga omaga väga sarnane."

Samas tõdes Caulfield, et nemadki on heas hoos. "Meie vaatevinklist oleme suurepärases vormis. Meil oli fenomenaalne hooaja esimene pool ja oleme ka teist poolt hästi alustanud. Tunneme, et kui suudame oma hoogu jätkata, võime ka siit hea tulemuse kaasa võtta. Tahaksime kindlasti võõrsil värava lüüa, sest Euroopas on see ülioluline."

Kohtumine toimub Pärnu Rannastaadionil, sest Levadia tavapärane koduplats Kadriorus on sel nädalavahetusel kergejõustiku päralt.

Mäng Pärnus algab täna õhtul kell 18.30. Delfi TV otseülekannet kommenteerivad Andres Vaher ja Marko Lelov.