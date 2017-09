FOTOD JA VIDEO | Kümnekesi jäänud Flora sai Kaljult sauna, Levadia lähenes liidrikohale

FC Levadia võttis Premium liiga 29. voorus kohustuslikud kolm punkti, alistades tabeli kuuenda meeskonna Sillamäe Kalevi 5:0. FC Flora sai vooru keskses kohtumises 0:4 "sauna" kodus Nõmme Kaljult.

Tabeliseis enne 7 viimast vooru: 1. Flora 73 punkti, 2. Levadia 67, 3. Kalju 64, 4. FCI 57, 5. Narva 35, 6. Tammeka 30, 7. Sillamäe 29, 8. Paide 25, 9. Viljandi 23, 10. Pärnu 8.

Flora - Kalju:

Kalju oli avapoolajal selgelt domineerivam pool ning läks mängu 37. minutil teenitult juhtima, kui efektse kauglöögi sooritas kaitsja Deniss Tjapkin.

58. minutil teenis teise kollase kaardi Flora keskkaitsja Marco Lukka ning väljakuperemehed jäid viimaseks pooltunniks kümnekesi. Esimese kaardi sai Lukka vaid minut tagasi Kalju kiirrünnaku maha võtmise, teise karistusala joonel vastase jalaga näkku tabamise eest. Mõlemad vead tegi ta brasiillasele Liliule.

63. minutil lõi Flora kaitsjate vahelt kiirusega läbi purjetanud Liliu tabloole Kalju 2:0 eduseisu. 70. minutil lahkus Liliu kerge vigastusega platsilt.

Ühest viimastest naeltest Flora kirstu lõi 73. minutil Robert Kirss, kolm minutit hiljem keerutas kauglöögist iluvärava ristnurka Liliu välja vahetanud Geovane - 4:0.

Kalju abitreener Sergei Terehhov: "Sellise tulemuseni viis võidunälg. Mängisime samamoodi hästi ka Hiiul nende vastu, aga ei suutnud väravaid lüüa. Täna suutsime need pallid võrku panna. Flora on kõik mängud meie vastu kaitsvalt, kontrarünnakute peale mänginud. Täna suutsime kõik nende väljajooksud kinni panna. Hooaeg saab läbi novembris, peame täiega edasi minema ja vaatame, kus lõpuks oleme. Kardan, et üheksat punkti ei anna tagasi teha, aga sellegipoolest peame lõpuni mängima ja oma nägu säilitama kõikides mängudes."

Flora kapten Brent Lepistu: "Näha on, et kui suurtega kaks vooru järjest mängid, võib üks päev vähem puhkust suurt rolli mängida. Kunstmuru pealt tulime ka veel... Ei olnud täna jõudu, et vastasest üle olla, ei kahevõitlustes ja ka muudes aspektides. Meie mäng on alati olnud kaitsest lähtuv, aga täna jäi jõudu puudu, et ise palliga mängida. Leian, et tabeliseis on endiselt hea. Kuus punkti vahe, suurtega on mängitud (viimases voorus kohtutakse siiski Levadiaga - toim). Tuleb pea külmana hoida ja ka teiste satside vastu kindlalt oma ära teha."

Levadia - Sillamäe:

Kadrioru staadioni väravaarve avati juba 9. minutil Josip Krznarici poolt. Lõplikult sai kodumeeskond pinge maha 29. minutil Rimo Hundi tabamusega. Poolajapausi eel lõi veel Denis Vnukov 38. minutil omavärava. Hunt oli värava ees täpne ka teisel poolajal 67. minutil. Lõppskoori vormistas 88. minutil Pavel Marin.

Teist kohta hoidev Levadia pääses vähemalt hetkeks liidrile Florale tabelis kuue punkti kaugusele. Flora alustab kell 20 Lilleküla staadionil kohtumist enne 29. vooru Levadiast kolme silmaga maha jäänud Nõmme Kalju vastu. Pärast tänast jääb hooaja lõpuni veel seitse kohtumist.

"Ilm oli hea, plats hea. Tulime rahulikku mängu mängima. Tundub, et Sillamäe oli eelmisest mängust piisavalt väsinud. Väga palju ei pidanud pusima," tunnistas Levadia kapten Hunt.

"Meil õnnestus esimesel poolajal vajalikud väravad ära lüüa, mis neid psühholoogiliselt murdsid. Teisel poolajal lõime paar lisaks, siis oli juba mõnus õhkkond. Pealtvaatajatel oli võibolla igav vaadata, liiga ühepoolne," muretses Hunt.

Levadia ründaja ei teinud saladust, et Levadias hoitakse kell 20 alanud mängus pöialt Nõmme Kaljule. "Loomulikult kõik me sisimas loodame, et Flora kaotab punkte. Mitte ainult kaks. Oleks vaja, et seis huvitavamaks muutuks. Aga nii või naa on meie jaoks tiitlivõimalused ka peale seda niivõrd teoreetilised. Palju võib veel juhtuda, aga liiga vähe on jäänud mänida. Liiga teoreetiline, aga mitte midagi võimatut," lisas Hunt.

Teised tänased mängud:

Tallinna FCI - Paide linnameeskond 6:1

Narva Trans - Pärnu Vaprus 3:1