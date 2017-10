FOTOD JA VIDEO | Bosnia fännid viskasid protesti märgiks Lilleküla staadionile hunniku rakette

Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina jalgpalli MM-valikmäng tuli pärast 15 minutit viivuks peatada, sest külalismeeskonna fännid korraldasid otsatribüüni juures raketisaju.

Grupp musta riietatud Bosnia fänni tuligi ilmselt staadionile vaid pahandust tegema, protestides sellega kas oma koondise või jalgpalliliidu tegevuse vastu. Pärast signaalrakettide väljakule loopimist lahkusid mehed vabatahtlikult tribüünilt.

Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht ütles ERRile, et tegemist oli väljaspool Bosniat tegutseva nende kõige suurema ultrarühmitusega. "Väga paljud neist inimestest on tegelikult pärit Skandinaaviast, aga nad on Bosnia juurtega ja tulid oma ultrakultuuriga mängule. Muidugi see mingil moel lubatud ei ole. Ka läbiotsimisel avastati pürotehnikat, aga ka staadionile sisse toodud kogus oli väga suur. Ei mäletagi, et varem oleks siin midagi taolist juhtunud," rääkis Uiboleht.

"Aktsioon lõppes selliselt, et kogu see seltskond lahkus staadionilt ise. Tegemist oli mingi protestiga. Ei teagi, mis selle tegevuse ettekäändeks tuuakse," lisas Uiboleht.

Tõenäoliselt ootab nii Eesti kui ka Bosnia alaliitu akti eest UEFA kopsakas trahv. "Väga raske on prognoosida. Meil pole varem sarnast juhtumit olnud," ei osanud Uiboleht trahvisumma osas spekuleerida.