Mullu Eesti jalgpalli Premium liiga neljandana lõpetanud FC Flora palkas täna uueks peatreeneriks endise Eesti koondise peatreeneri Arno Pijpersi, kellega sõlmiti esialgu aastane leping.

“Eelmise hooaja lõppedes arutasime kahte võimalust – kas jätkata noore peatreeneriga, nagu viimasel ajal olnud on, või palgata kogenud juhendaja. Kaalukauss langes kogenud juhendaja kasuks ja Arno oli selle nurga alt meie esimene valik. Läbirääkimiste protsess oli pikk, esimest korda kohtusime mina ja klubi spordidirektor Norbert Hurt Arnoga Brüsselis Belgia – Eesti MM-valikmängu päeval. Kusjuures pikaks tegi ta eelkõige Arno soov minna enne lõpliku otsuse tegemist pisiasjadeni sügavuti," rääkis FC Flora president Pelle Pohlak.

“FC Flora on Eesti oludes ajalooga klubi, kus kivi kivi haaval kultuurikihti üles ehitatud ja mul on hea meel, et meil oli sobiv juhendaja klubi kultuurikihist võtta. Kindlasti on FC Flora täna hoopis teistsugune kui kuusteist aastat tagasi, mil Arno esimest korda Eestisse tuli ja ise usume, et oleme valmis Hollandi jalgpallikultuurist pärit kogemust vastu võtma teise nurga alt kui tollal," lisas klubi president.

Delfi intervjuu Pijpersiga:

“Rõõm on olla pärast 13 aastat tagasi klubis. Eestiga ma õnneks kontakti peale Florast lahkumist 2004. aastal kaotanud ei ole. Olen siin pidanud UEFA PRO treenerite koolitusi ning juhendanud ka Eesti U19 koondist. Ma olin üllatunud, et klubi minu poole selle ettepanekuga pöördus ning mul võttis ligi 2 kuud aega, et olukorda rahulikult seedida. Antud aja jooksul oli palju kohtumisi nii Pelle, Norberti kui ka esindusmeeskonna personaliga. On rõõm näha, et klubi on selle aja jooksul kõvasti arenenud nii noortesüsteemis kui ka mujal ning leian, et ka minu üheks olulisemaks rolliks lisaks mängijate juhendamisele, on ka taustajõu, eelkõike abitreenerite Jürgeni ja Norberti, täiustamine ja arendamine. Senini on esinduse personal teinud head tööd ning loonud hea aluse, kust edasi minna," sõnas uus peatreener.

FC Flora esindusmeeskonna abitreenerina jätkab Jürgen Henn, väravavahtide treenerina Aiko Orgla, füsioterapeudina Jüri Salupere ja massöörina Oliver Papp. Füüsilise ettevalmistuse treenerina taasalustab Ilo Rihvk, teiseks abitreeneriks saab uue peatreeneri ettepanekul klubi spordidirektor Norbert Hurt.

57-aastane hollandlane töötas koondise ja FC Flora lootsina 2000.-2004. aastani. 2011.-2013. aastani oli ta Eesti Jalgpalli Liidu tehniline direktor. 2011. aastast tänase päevani viib Pijpers Eestis läbi UEFA Pro litsentsi treenerikoolitusi. 2012.-2013. aastani juhendas ta lühikest aega ka kodusel EM-finaalturniiril osalenud U-19 koondist.

2007. aastal autasustati Pijpersit Eesti Jalgpalli Liidu Kuldmärgiga, 2008. aastal teenis ta president Toomas Hendrik Ilveselt Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärgi.

Pijpersi viimane treeneriamet oli Kasahstanis, kus ta juhendas 2013.-2014. aastani FC Tarazi klubi. Ta on treeninud ka Kasahstani koondist aastatel 2005-2008.