FOTOD JA VIDEO | Ambitsioonika Levadia eurohooaeg algas koduväljakul kaotusega

Kui FC Levadia ja FCI Tallinn teatasid eelmise aasta lõpus ühinemisest, hõikas Levadia president Viktor Levada välja, et tahaks mõne aasta jooksul jõuda eurosarjas alagrupiturniirile välja. Sel hooajal tundub selle plaani täitmine keeruline, kuna Levadia alustas euromänge kaotusega koduväljakul.

Levadia jäi Euroopa liiga esimese eelringi avakohtumises koduväljakul 0:1 alla iirlaste Dundalk FC-le.

Kohtumise ainsa värava lõi Dylan Connolly matši 53. minutil.

Selle paari korduskohtumine peetakse 19. juulil Iirimaal.

Enne mängu:

"See on ammune unistus. Levadia on varem jõudnud sellele lähedale, aga treenerile ja meeskonnale on antud tingimused, et sinna jõuda. See ei ole mõistagi ühe aasta plaan, tahaksime sinna jõuda mõne aasta pärast," sõnas Levada Oru hotellis toimunud pressikonverentsil.

Kuigi ühe aasta plaan see ei olnud, üritab Levadia klubi eesmärgile juba tänavu lähedale jõuda. Euroopa liiga esimeses eelringis tõi loos vastases Iiri klubi Dundalk FC, kel see unistus kaks aastat tagasi täitus: nimelt jõuti Meistrite liiga kvalifikatsioonis play-off ringi, kus küll Varssavi Legiale kaotati, ent seejärel hoopis Euroopa liigas alagrupiturniirile jõuti.