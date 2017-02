Finaal FC Flora vs FC Infonet

Finaal FC Flora vs FC Infonet Foto: Andres Putting

Valitsev Eesti jalgpallimeister FCI Tallinn (endise nimega Infonet) alistas täna peetud Eesti superkarikafinaalis FC Flora koguni 5:0.

Juba 23. minutiks Vladimir Avilovi ja Roman Sobtsenko väravatest 2:0 ette pääsenud FCI Tallinn kasvatas teise poolaja alguses Sergei Tumasjani tabamuse järel eduseisu kolmeväravaliseks. Viimasel viiel mänguminutil lõi vahetusmees Albert Prosa veel kaks väravat ja FCI sai täieliku seljavõidu. Märkimisväärne on ka fakt, et nii Prosa kui Sobtsenko näol on tegemist endiste Flora mängijatega.