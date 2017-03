Horvaatia jalgpallikoondise peatreener Ante Cacic peab homset vastast töörügajaks meeskonnaks, kelle vastu kerget mängu oodata pole.

"Eestil on kõvasti tööd rügav meeskond. Grupis, kus nad mängivad, on näidatud tulemusi, mis peegeldavad nende taset. Nad tegid Küprosel väga hea mängu. Horvaatia on siin varem mitu korda mänginud ning alati on meil siin keeruline olnud. Ootame tugevat vastupanu ja rasket mängu ka homme," rääkis 2015. aastast Horvaatiat juhendav Cacic Eesti ajakirjanikele.

Cacic avaldas, et nende esimene eesmärk on homme saavutada hea tulemus, kuid samas anda võimalikult palju mänguaega neile, kes valikmängudes põhikoosseisu ei pääse. "Tahame proovida nii palju mängijaid kui võimalik, et need, kes muidu valiksarjas platsile ei pääse, saaksid näidata, mida nad suudavad," sõnas ta.

Superstaaride nagu Luka Modrici ja Ivan Rakitici koju jätmist kommenteeris Cacic järgmiselt: "Muidugi muudab see su mängu, kui sul pole maailmaklassiga pallureid nagu Rakitic ja Modric, aga meil on siiski väga häid mängijaid, kes suudavad neid asendada ja on juba näidanud, et võivad ühel päeval nende koha üle võtta - nagu näiteks Mateo Kovacic ja Andrej Kramaric. Olen kindel, et nad annavad endast homme parima."

Kui keeruline võib olla horvaatidel end mänguks, kus eeldatav autsaider on niivõrd selge, motiveerida? "See on minu 20. mäng peatreenerina. Oleme selle aja jooksul mitmeid sõprusmänge pidanud ja Horvaatia mängijatel pole kunagi motivatsiooniga mingeid probleeme olnud. Nad mängivad oma riigi eest kirega ja teevad seda ka homme."