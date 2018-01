FOTOD | Hõbepalli võitis esmakordselt Mattias Käit

2017. aasta kõige ilusama Eesti jalgpallikoondise eest löödud värava autoriks on Mattias Käit. 19-aastane poolkaitsja jaoks on see esmakordne Hõbepalli võit.

Inglismaal Fulhamis mängivale Käidile tõi esikoha 3. septembri tabamus, mis viis Eesti MM-valikmängus 1:0 võiduni Küprose üle. Värav sündis üleminutitel, kui Käit lõi Konstantin Vassiljevi ja Joonas Tamme hea eeltöö järel palli karistusala piirilt värava paremasse nurka. Tihedas konkurentsis tuli teiseks Ilja Antonovi värav Bosnia ja Hertsegoviina võrku ning viiekordne Hõbepalli laureaat Konstantin Vassiljev oma tabamusega Horvaatiale jäi sedapuhku kolmandaks. Hõbepall on auhind, mis antakse välja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi poolt Eesti jalgpallikoondise mängijale ilusaima koondisevärava löömise eest. Sel korral osales hääletusel 29 jalgpalliajakirjanikku, kes pidid kõik valima viis parimat väravat. Eesti koondis lõi 2017. aastal 20 väravat, millest hääli teenisid 16. Hõbepalli auhinna ehk traditsioonilise klaaskuju valmistas kunstnik Eeva Käsper. Auhinna väljaandmist toetas Coolbet. Hõbepall 2017: 1. Mattias Käit (Küprosele) 133 punkti, 20 esikohta

2. Ilja Antonov (Bosnia ja Hertsegoviinale) 111 punkti, 7 esikohta

3. Konstantin Vassiljev (Horvaatiale) 45 punkti, 1 esikoht

4. Sergei Zenjov (Lätile) 40 punkti

5. Henri Anier (Uus-Kaledooniale) 26 punkti

6. Joonas Tamm (Gibraltarile 5:0) 24 punkti, 1 esikoht

7. Siim Luts (Horvaatiale) 20 punkti

8. Henri Anier (Maltale) 11 punkti

9. Siim Luts (Gibraltarile) 7 punkti

10. Martin Miller (Fidžile) 6 punkti

11. Ats Purje (Lätile) 4 punkti

12. Rauno Sappinen (Maltale) 3 punkti

13. Frank Liivak (Vanuatule) 2 punkti

14.-16. Mattias Käit (Gibraltarile) 1 punkt

14.-16. Joonas Tamm (Gibraltarile 6:0) 1 punkt

14.-16. Sergei Zenjov (Gibraltarile) 1 punkt Häälteta jäid Sergei Zenjov Horvaatiale, Joonas Tamm Gibraltarile 4:0, Sergei Mošnikov Maltale ja Henri Anier Fidžile. Hõbepalli võitjad läbi aegade: 1995 Martin Reim (värav Sloveeniale)

1996 Argo Arbeiter (värav Andorrale)

1997 Martin Reim (värav Leedule)

1998 Sergei Terehhov (värav Fääri saartele)

1999 Martin Reim (värav Fääri saartele)

2000 Indrek Zelinski (värav Hongkongile)

2001 Andres Oper (värav Hollandile)

2002 Teet Allas (värav Moldovale)

2003 Indrek Zelinski (värav Andorrale)

2004 Kristen Viikmäe (värav Liechtensteinile)

2005 Andres Oper (värav Slovakkiale)

2006 Tarmo Neemelo (värav Türgile)

2007 Indrek Zelinski (värav Andorrale)

2008 Vjatšeslav Zahovaiko (värav Fääri saartele)

2009 Konstantin Vassiljev (värav Armeeniale)

2010 Tarmo Kink (värav Serbiale)

2011 Konstantin Vassiljev (värav Põhja-Iirimaale)

2012 Konstantin Vassiljev (värav Poolale)

2013 Konstantin Vassiljev (värav Hollandile)

2014 Siim Luts (värav Tadžikistanile)

2015 Sander Puri (värav Saint Kittsile ja Nevisele)

2016 Konstantin Vassiljev (värav Gibraltarile)

2017 Mattias Käit (värav Küprosele)