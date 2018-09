FOTOD | Hea uudis: Klavan tegi AC Milaniga mängu eel treeningu täismahus kaasa

Teisipäeval Eesti - Soome Rahvuste liiga mängus 90 minutit kirja saanud Klavan ütles selle kohtumise järel, et ei oska veel kommenteerida, kas vigastus lubab pühapäeval mängida. "Ütleme nii, et on paremaid päevi olnud. Raske öelda praegu, kas saan mängida," vastas ta vigastust puudutanud küsimusele.

Kui koduklubisse naastes treenis eestlane individuaalkava alusel, siis täna harjutas juba koos esindusmeeskonnaga.

Klavan on siiani osalenud kahes Cagliari kohtumises ning aidanud meeskonna võidu ja viigini. Eestlase koduklubi on Serie A-s kolme vooru järel 4 punktiga 12. kohal. Ühe mängu vähem pidanud suurklubil AC Milanil on tabelis vaid 3 silma.