FOTOD | Flora piirdus Tallinna Kalevi vastu viigiga, tiitel libises Kaljule lähemale

Esimesel poolajal kumbki meeskond väravaid ei löönud. Pärast pausi mängupilt elavnes. 53. minutil viis külalised juhtima Madis Vihmann. Kõigest kolm minutit hiljem viigistas seisu Steve Kingue.

Flora pääses uuesti juhtima 78. minutil, kui penalti realiseeris Zakaria Beglarishvili. Kalev ei olnud veel oma viimast sõnu öelnud ning kolmandal lisaminutil teenis penalti Karl Mööl, mille realiseeris endine Flora mängija Hannes Anier.

Viik tähendas, et Flora jätkab 67 silmaga kolmandal kohal ja Levadiast ollakse maas ühe punktiga. Liidrina jätkab Nõmme Kalju, kellel on kogutud 76 punkti. Tallinna Kalev on 23 silmaga 8. kohal.