FOTOD: FCI Tallinn mängis kümnekesi lõpetanud Nõmme Kalju vastu võidu maha

Premium liiga hooaega kahvatult alustanud Eesti valitsev jalgpallimeister FCI Tallinn mängis täna koduväljakul Nõmme Kalju vastu 2:0 eduseisu maha ja piirdus 2:2 viigiga.

FCI asus Lasnamäe staadionil juhtima kümnendal minutil Pavel Dõmovi väravast ning teise poolaja keskel tegi Kirill Nesterov seisuks 2:0. Viis minutit hiljem vähendas Karl Mööl vahe minimaalseks ning kohtumise viimasel minutil lõi Artjom Dmitrijev penaltist päästva viigivärava. Külalised mängisid seejuures viimase veerandtunni vähemuses, sest Artur Valikajev saadeti teise kollase kaardi tõttu platsilt minema.

Nõmme Kalju on 30 punktiga kolmandal kohal, tiitlikaitsjatel on neljandana 21 silma. Tabelijuht Tallinna FC Flora on kogunud 38 punkti, täna õhtul võõrsil Narva Transiga kohtuv Tallinna FC Levadia on neist kolme silma kaugusel.