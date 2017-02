Eesti valitsev jalgpallimeister FC Infonet, uue nimega FCI Tallinn, esitles täna Olümpia hotelli OlyBeti spordibaaris oma uue hooaja meeskonda, millega minnakse ründama kõiki koduses jalgpallis saadaval olevaid tiitleid.

"Muid eesmärke peale esikoha ei saa meil olla," tõdes esitlusel meeskonna peatreener Aleksandr Puštov.

Kahe hooaja vahel UEFA nõudel oma ametliku nime FC Infonetist FCI Tallinnaks muutnud klubi alustab ametlike mängudega juba sel pühapäeval, kui superkarikafinaalis minnakse vastamisi valitseva karikavõitja FC Floraga.

"Sel hooajal on meil unikaalne võimalus võita kõik kolm tiitlit Eesti jalgpallis - meistritiitel, karikas ja superkarikas," sõnas klubi tegevjuht Aleksandr Altosar.

"Hoolimata nimevahetusest tähistab I-täht nimes FCI just Infonetti," lisas Altosar.

Kahe hooaja vahel on meeskonna koosseis mõneti muutunud. Lahkunud on kolm poolkaitsjat: Sergei Mošnikov, Draman Haminu ja Deniss Vnukov; juurde on tulnud keskkaitsja Roman Nesterovski, keskväljamees Kirill Nesterov ja tormaja Albert Prosa. Esindusmeeskonna treenerid said täiendust Venemaal ja Ukrainas töötanud fitness-spetsialisti Jevgeni Stukalovi näol. Sellest hoolimata ei pruugi meeskond veel lõplikult komplekteeritud olla.

"On võimalik, et saame enne üleminekuakna sulgumist veel täiendusi," lisas klubi spordidirektor Dmitri Skiperski.