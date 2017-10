FOTOD | FC Flora on Eesti meister!

Kuigi florakatele oleks tiitli kindlustamiseks piisanud ka viigipunktist, võeti juba mängu algfaasis ohjad enda kätte ning tartlastele hõlpu ei antud. Kapten Brent Lepistu rammis juba kaheksandal minutil nurgalöögi järel palli väravasse ning kindlustas rohevalgete seisu värava võrra turvalisemaks.

Edasine kohtumine oli suuresti... pehmelt öeldes igav. Näis, et Flora mehed tegelesid suuresti lõpuvile ootamisega, Tammekal ei jagunud aga söakust ja võimekust, et vastased surve alla panna.

Kirsi tordile pani teise poolaja keskel siiski Flora keskkaitsja Joonas Tamm, kes otsustas ühel hetkel palli keskringis vastu võtta, pisut tõusta ning pea 30 meetrilt suurepärase löögi väravasse virutada. Flora 2:0 võit säras tablool ka lõpuvile ajal.

Enne mängu:

Florale piisab 11. meistritiitli kindlustamiseks ka viigist. Floral on ühe vähem peetud kohtumise juures koos 86 punkti. Levadia on oma eelviimase vooru matši juba pidanud ning neil on tabelis 83 silma.

Levadia ei suutnud reedel enamat 0:0 viigist Narva Transi vastu ning nii piisabki florakatel täna tiitli kindlustamiseks ka viigist. Viimases voorus kohtuvad kaks esimest omavahel, kuid selleks ajaks võib Floral juba tiitel käes olla.

Kui Flora kroonitakse täna Eesti meistriks, siis tegemist on klubi jaoks kokku juba 11. meistritiitliga. Viimati krooniti Flora Eesti meistriks 2015. aastal. Eelmised tiitlid on tulnud hooaegadel 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010 ja 2011.

Kui Flora peaks täna aga Tammekale kaotama, siis selgitab meistri Levadia ja Flora järgmise nädala kohtumine. Kui Levadia peaks sellisel juhul järgmisel nädalal võitma, siis kroonitakse meistriks Levadia, kuna neil oleks eelis omavahelistes mängudes.

Levadia on seni Eesti meistriks kroonitud 9 korda: 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014.

FC Flora - Tartu Tammeka

Raul Ojassaar: NÜÜD ON KÕIK! FC FLORA ON 2017. AASTA EESTI MEISTER!

Raul Ojassaar: "Eesti meistrid, ole-ole-ole!" laulavad ka Flora fännid. Nüüd on vist küll juba kõik selge!

Raul Ojassaar: Mäng oli juba niivõrd igav, et kiskus haigutama, aga siis võttis Joonas Tamm lihtsalt keskringis palli, tegi paar sammu ettepoole ning tulistas palli 30 meetrilt värava nurka! Fantastiline värav!

Raul Ojassaar: FLORA KAKS-NULL! 73. Joonas TAMM!

Raul Ojassaar: Endine Tammeka mees Miller saab heast kohast löögile, aga Vaabel tõrjub palli nurgalöögiks.

Raul Ojassaar: Mängutempo on selgelt alla läinud. Flora mõtleb ilmselt juba vaikselt tiitlipeo peale, Tammeka ei hakka väga kõrget pressi tegema, et end mitte avada.

Raul Ojassaar: Taas posti! Rauno Alliku tuleb paremalt äärelt, trikitab kaitsja ära ning saadab palli vastu posti! Floral on sellest mängust kirjas üks värav ja kaks posti...

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar: Poolaeg! Flora sai kiirelt oma tahtmise, aga rohkemaks hetkel suutelised ei oldud. 1:0 edu on neile aga praeguse seisuga enam kui piisav.

Raul Ojassaar: Tammeka mehed olid terava tsenderduse järel lähedal omaväravale, kuid nende õnneks oli väravavaht Karl Vaabel õiges kohas ning kaotusseis püsib minimaalne.

Raul Ojassaar: Vihmasadu on vahepeal pisut tugevnenud. Flora kontrollib mängu.

Raul Ojassaar: Flora pink palub küll mänguseisakut, et toss saaks ära hajuda, aga kohtunikud sellega päri ei ole. Flora fännid on täpselt oma värava taga ning nende väravavaht Mait Toom oli mõneks minutiks küll paras siil udus.

Raul Ojassaar: Flora fännid lasid 12. minuti puhul püro lahti ning väljak on üleni tossu täis. Matši seisma panemiseks aga põhjust pole, sest nähtavust on piisavalt.

Raul Ojassaar: Ja juba järgmisel rünnakul saab Rauno Sappinen väravavahiga silmitsi ning saadab palli posti!

Raul Ojassaar: Täpselt nii, nagu on sündinud suur osa Flora selle hooaja tähtsatest väravatest: Zakaria Beglarišvili paneb nurgalöögi ning kapten Brent Lepistu rammib selle peaga võrku! Suurepärane mängu algus florakatelt ning eduseis on olemas!

Raul Ojassaar: FLORA LÄHEB JUHTIMA! 8. Brent LEPISTU!

Raul Ojassaar: Pall pannakse küll poolohtlikult kasti, aga Flora väravavaht Mait Toom võtab selle kindlalt endale.

Raul Ojassaar: Tammeka teenib Flora avaminutite survest hoolimata nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Kohtumine algas!

Raul Ojassaar: Enne mängu algust anti Flora fännide poolt Zakaria Beglarišvilile üle hooaja fännide lemmiku auhind.

Raul Ojassaar: Plats A. Le Coq Arenal näeb küll kena ja roheline välja, kuid peagi saab näha, millise jälje jätab mängule see, et veel täna pärastlõunal mängisid sama muru peal Eesti ja Andorra U17 koondised. Olgu märgitud, et väravate löömine seal lihtne ei olnud - kohtumine lõppes meie jaoks õnnetu 0:0 viigiga.

Raul Ojassaar: Flora poolelt üllatusi ei ole, Tammeka poolelt on vigastuse tõttu puudu tiimi ihu ja hing Kaarel Kiidron - eriline üllatus see küll ei ole, kuid mainimist väärib see siiski. Ilma temata on Tammekal tänavu keeruline olnud.

Raul Ojassaar: Meeskondade algkoosseisud:

Raul Ojassaar: Tere õhtust vihmasest Lillekülast! FC Florat lahutab potentsiaalsest Eesti meistritiitlist veel 90 minutit jalgpalli. Olukord on lihtne: kui täna kodus Tammekale ei kaotatata, tõstetakse karikas õhtuses Tallinnas täna oma peade kohale.