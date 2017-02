Eelmisel aastal Premium liiga neljanda kohaga lõpetanud jalgpalliklubi FC Flora esitles täna ajakirjanikele algava hooaja koosseisu, mis on eelmisest oluliselt nooruslikum.

"Kui hiljuti Vilniuses mängides selgus, et Leedu klubi on endale soetanud kaheksa uut välismängijat ning vaid üks mees on pärit Vilniusest, siis meie toetume pea täielikult kohalikele palluritele. Isegi Zakaria Beglarišvili on juba pooleldi eestlane. Need mängijad vastutavad Eesti jalgpalli arengu ees," lausus oma avakõnes Flora hollandlasest peatreener Arno Pijpers.

Lahkunud on mõned kogenud mängijad nagu Markus Jürgenson ja Albert Prosa, kuid mitmed koondise kogemustega mehed on jäänud siiski paigale: Rauno Alliku, Maksim Gussev, Rauno Sappinen, Gert Kams, Brent Lepistu. Neist viimasele usaldas peatreener Arno Pijpers ka selleks hooajaks kaptenipaela, mis veel jaanuaris oli Kamsi käe ümber.

Ühtlasi vabandas Pijpers fännide ees, et klubi hooajaeelsed sõprusmängud pole just alati meeldiva resultaadiga lõppenud. Halliturniiril oli Flora pidevalt raskustest koduste konkurentidega, kuid välismaalt võeti mitu head skalpi. Näiteks alistati Austria Bundesliga liider Altachi Rheindorf, Soome meister IFK Mariehamn ning mängiti Rootsi kõrgliigaklubi IK Frej Täbyga 1:1 viiki.

"Tulemused olid heitlikud seetõttu, et tahtsime saada kõikide mängijate individuaalsetest oskustest täielikumat pilti," selgitas Pijpers, et koosseisu roteerimisel kannatas nii mõnigi kord mängu kvaliteet.

Tänasel esitlusel sai selgeks ka välisklubi otsinud Sappineni saatus. Flora president Pelle Pohlak kinnitas, et vähemalt suveni jääb ründaja nende ridadesse.

Paar kuud on Floraga trenni teinud Eesti koondise äärekaitsja Enar Jääger, kes loodab veel välismaalt klubi leida. Kui ta selles lähinädalatel ebaõnnestub, sõlmib ta lepingu Floraga.

Flora esimene ametlik mäng toimub juba pühapäeval, kui kohtutakse Superkarikafinaalis FCI Tallinnaga (endine Infonet). Esimeses liigamängus 4. märtsil on Flora vastaseks igirivaal FC Levadia.