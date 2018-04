FOTOD | Endise floraka tsenderdus tõi Levadiale suures derbimängus magusa võidu

Vastuoluline penaltiotsus tõmbas Tallinna derbi mõneks ajaks tõeliselt käima ning kahevõitlustes end enam liialt tagasi ei hoitud. Järgmist väravatki ei tulnud kaua oodata – 61. minutil suunas Levadia bosnialane Muamer Svraka peaga võrku endise floraka Markus Jürgensoni suurepärase tsenderduse.

"Tuli hea tsenderdus, olin täiesti vaba. Oli natuke õnne ka pealöögiga, Svraka löök läks maapõrkest. Hea meel on muidugi söödu üle, aga kõige tähtsamad on kolm punkti,” sõnas endise meeskonna vastu otsustava söödu andnud Jürgenson ise.

Mängu lõppfaasis ei suutnud Flora korralikku survet Levadiale peale saada ning kuigi korra päris lõpuminutitel pall võrku saadi, leidis kohtunik Tohver, et viimase puute teinud Beglarišvili saatis palli väravasse käega. Lõppseisuks seega 2:1 Levadiale ning väärtuslikud kolm punkti tabelisse.

Levadia peatreener Rogić: võit Flora üle annab meile kõvasti enesekindlust

Võidumeeskonna juhendaja Aleksandar Rogići sõnul on tal hea meel, et võit tuli just Flora üle. „Ma arvan, et see oli väga huvitav derbi! Ilm oli samuti pealtvaatajate jaoks suurepärane, mängijate jaoks mitte nii väga – sellise päikesega kipub kunstmuru muutuma suhteliselt kuivaks, mis ei ole kõige mugavam. Flora on meeskond, keda ma väga austan – neil on palju noori ja kvaliteetseid mängijaid ning seetõttu on võit nende üle meie jaoks väga oluline. See annab meile juurde enesekindlust ja teadmist, et teeme õiget asja, et mängime õige mängustiiliga."

Rogić kiitis oma hoolealuseid ning tõi eraldi välja ka noore Mark Oliver Roosnupu. "Olen oma mängijate üle väga uhke. Derbikohtumised otsustavad sageli pisiasjad ning sageli kipuvad need mängud kulgema ühe värava alt teise alla.”

Flora lootsi Jürgen Henni sõnul otsustas kohtumise Levadia parem teine poolaeg.

„Arvan, et esimesel poolajal olime meie paremad, teisel poolajal Levadia. Ei tahaks öelda, et asi jäi füüsise taha, aga neil jäi pall paremini ettepoole pidama ja nad suutsid sealt rohkem momente tekitada.”

Esimeses ringis nii Kaljule kui Levadiale kaotanud Flora jääb liiderpaarist maha nelja silmaga. „Muret see otseselt ei tekita – eks ole suuremaidki vahesid tagasi mängitud. Üks omavaheline mäng ja seis võib olla hoopis teine. Loomulikult oleks aga parem, kui vahe oleks väiksem.”

Protokoll:

FCI Levadia - FC Flora 2:1 (1:0)

37. Nikita Andrejev, 61. Muamer Svraka - 50. pen. Zakaria Beglarišvili

Levadia: Sergei Lepmets, Dmitri Kruglov, Igor Morozov, Maksim Podholjuzin (45. Markus Jürgenson), Igor Dudarev, Juri Tkatšuk, Muamer Svraka, Jevgeni Harin, Mark Oliver Roosnupp, Nikita Andrejev (80. Kirill Nesterov), Roman Debelko (60. Gando Biala).

Flora: Mait Toom, Kevin Aloe, Märten Kuusk, Madis Vihmann, Gert Kams, Joseph Saliste, Markus Poom (80. Mihkel Ainsalu), Aleksandr Dmitrijev, Maksim Gussev (20. Henri Järvelaid; 70. Erik Sorga), Zakaria Beglarišvili, Frank Liivak.

