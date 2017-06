FOTOD | Eesti kaks, Läti üks - jalgpallikoondis läheb suvepuhkusele magusa võiduga!

Tõele au andes väärisid eestlased võitu - kogu mängu lõikes oldi ohtlikum pool ning hoolimata võõrsil mängimisest suudeti Läti üle 12 aasta taas alistada. Sealjuures oli tegu esimese korraga taasiseseisvumise järel, kui oleme lätlased võõrsil alistanud.

Kohtumine algas küll Eesti survega, kuid esimene värav kanti siiski vastaste nimele - 22. minutil eksis kaitses jämedalt debütant Madis Vihmann, kelle valesöödu järel avas skoori Davis Ikaunieks.

Teisel poolajal tõid Eesti mängu murrangu vahetused: Sergei Zenjovi, Ats Purje ja Konstantin Vassiljevi sekkumine muutsid ründemängu teravamaks ning Zenjovi ja Purje tabamused pöörasid kogu matši lõpuks Eesti kasuks. Zenjov viigistas 52. minutil seisu täpse kauglöögiga, Purje tõi Eestile 77. minutil võidu lähilöögiga.

Tegemist oli Eesti - Läti 54. maavõistlusega. Eestil on nüüd kirjas 10 võitu, 20 viiki ja 24 kaotust. Oleme lätlastele löönud 57 ja lasknud endale lüüa 78 väravat.

Eesti: Marko Meerits, Ken Kallaste (69. Dmitri Kruglov), Nikita Baranov, Karol Mets, Madis Vihmann, Taijo Teniste, Aleksandr Dmitrijev (84. Sergei Mošnikov), Siim Luts (81. Brent Lepistu), Mattias Käit (57. Konstantin Vassiljev), Janar Toomet (68. Ats Purje), Henri Anier (46. Sergei Zenjov).

Varus: Mihkel Aksalu, Artur Pikk, Dmitri Kruglov, Ats Purje, Sergei Zenjov, Brent Lepistu, Konstantin Vassiljev, Sergei Mošnikov, Artjom Dmitrijev, Mait Toom, Karl Mööl.

Läti - Eesti maavõistlus

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: KÄES! Esimene võit Läti üle pärast 2005. aasta 3. septembrit! Jääge meie lainele, peagi toome teieni ka videointervjuud Reimi ja tänaste võtmemängijatega. Läti publik laseb kiledat vilet ja buutab...

Raul Ojassaar: KÕIK! Eesti kaks, Läti üks!

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Meerits asetab palli väga rahulikult väravalöögiks. Poolteist minutit üleaega mängitud.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Kolm lisaminutit.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Kaks minutit vaja veel hoida! Pluss kohtuniku antavad lisaminutid, mida vahetuste pealt peaks kogunema päris mehiselt.

Raul Ojassaar: Lutsu asemel sekkus mõni minut tagasi Lepistu, nüüd tuleb Dmitrijevi asemele Mošnikov.

Raul Ojassaar: Esimene kaart ka vastastele - selle teenib Läti kapten Gorkšs.

Raul Ojassaar: Aga äkki teevad nad just sellepärast ilma, et sekkusid vahetusest?

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Kõik teisel poolajal ilma teinud mehed on sekkunud vahetusest. Ma saan küll aru, et teistele meestele tuleb ka võimalusi anda, aga ehk võinuks selle seltskonnaga siiski alustada?

Raul Ojassaar: Vassiljevilt vasakult äärelt pall kasti, Zenjov võitleb seal palli vabaks ning Purje suskab palli seitsmelt meetrilt võrku! Meie juhime!

Raul Ojassaar: EESTI JUHIB! Ats PURJE!

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Eesti fännid on üles võtnud laulu sõnadega "Me ei tulnud siia viigi järele, viigi järele, viigi järele!"

Raul Ojassaar: Baranov mängib tulega, trügides Gutkovskist meie kastis selga, aga kohtunik meie õnneks viga ei näe.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Pealtvaatajaid on 3157. Vähe.

Raul Ojassaar: Toometi mängu võib täna kindlasti plusspoolele kanda. Hingestatud ja aktiivne esitus.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: 68. min: Purje ja Kruglov tulevad väljakule, Toomet ja Kallaste välja.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Ats Purje kopsib putsad puhtaks, võtab abielusõrmuse sõrmest ja pika dressi seljast. Oleme Eesti kolmanda vahetuse ootuses.

Raul Ojassaar: Eesti domineerib endiselt mängu. Kas suudame kaitses individuaalseid vigu vältida ning ründes veel ühe ära lüüa?

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Käit tuleb välja, Vassiljev sisse.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Vassiljev on soojendusdressi maha võtnud ja valmistub mängu sekkuma.

Raul Ojassaar: Dmitrijev jätab palli 20 meetri peal vahetusest sekkunud Zenjovile, kes vasaku jalaga madala palli posti kõrvale saadab! Üks-üks!

Raul Ojassaar: EESTI VIIGISTAB! Sergei ZENJOV!

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Lätlased on teinud suisa kaks vahetust.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Eesti teeb kohe poolaja alguses vahetuse: Anieri asemele tuleb Zenjov.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar: Vaheajale minnes arutab kaitseliin lätlaste värava üle veel tuliselt.

Raul Ojassaar: Poolaeg! Läti läheb pausile mängupildi järgi teenimatus eduseisus, aga mis teha - noore Madis Vihmanni individuaalne eksimus maksis kätte.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Eesti hea hoog on raugenud. Lätlased ootasid oma võimaluse kannatlikult ära ja hiilgasid avapoolajal sajaprotsendilise realiseerimisega - pealelöögid Eesti kasuks 7:1. Raske oleks Reimilt mingit muutust nõuda - võimalusi ju tekitame.

Raul Ojassaar: Ken Kallaste saab samuti kaardi kirja - seda suhteliselt küünilise vea eest.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Toomet teeb suured silmad ja väidab, et midagi hullu ei olnud, aga laksu oli tribüüni viimasele korruselegi kuulda.

Raul Ojassaar: Toometi käsi käib kogemata Laizansil näos ning kohtunik tõmbab täna esimest korda kaardi taskust.

Raul Ojassaar: Anieril tekib võimalus väravavahiga üks-ühele minna, kuid Jagodinskis suudab enda keha vahele saada.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Lätlased on vaadanud Eesti - Belgia mängu väravaid ja neist õppinud. Ka pallidel, mis kindlalt Meertisa saak peaks olema, seistakse igaks juhuks lähedal. Nagu just näha võis, siis põhjendatult. Palju ei jäänud puudu, et Meerits palli käest oleks pudistanud.

Raul Ojassaar: Marko Meeritsale oleks vana kooli nokamütsi vaja. Päike paistab Eesti kaitsjatele päris korralikult silma.

Raul Ojassaar: Nurgalöögist saab täiesti vabalt Luts proovida, aga Šteinbors on jälle ees!

Raul Ojassaar: 35. min: Oi-oi kui hea võimalus! Aleksandr Dmitrijev (!) saab kastist löögile, aga Šteinbors teeb supertõrje!

Raul Ojassaar: Käit lööb peale ning eestlased nõuavad ürituse blokeerinud kaitsjatele käega mängu, kuid kohtunik laseb edasi mängida.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Meie kolmel kaitsjal on ikka ropp vastutus kanda. Baranov oli hetk tagasi samuti valesöötu tegemas, õnneks reageeris Meerits õigel ajal ja tuli oma kastist välja.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Toomet oli oma esimesele koondiseväravale lähedal! Aga miks meie mehed ainult kukuvad? Kas tõesti on lätlased läinud toorutsemise teed või peaksid meie mehed rohkem jõusaalis rassima?

Raul Ojassaar: Lätlased teevad eestlastele päris korralikult haiget. Seekord on ohvriks Toomet, kes saab Läti karistusala kõrval põlvega vastu selga.

Raul Ojassaar: Esialgse mulje järgi on Baranovit selles olukorras küll raske süüdistada. Vihmann andis valesöödu ja tema liinist välja tulek karistati kohe ära. Kurb viis, kuidas koondises debüteerida.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: See värav läheb küll Vihmanni kapsaaeda, aga kapten Mets pahandab hoopis Baranoviga. Liin tuleb sellistes olukordades ikka sirge hoida. Vihmannil on pea väga norus.

Raul Ojassaar: Eesti andis oma 30-40 söötu järjest, kuid seejärel eksib Madis Vihmann, lätlaste ründaja Ikaunieks saab söödu liini taha ning tõstab palli üle Meeritsa väravasse. Ai-ai kui valus...

Raul Ojassaar: LÄTI JUHIB!

Raul Ojassaar: Solovjovs astub Tenistele kanna peale ning eestlane vaevles päris tükk aega valudes, kuid saab mängu jätkata. Eesti on üldiselt alustanud üpris kenasti, hoides mänguohje enda käes.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Läti on väga pessimistliku taktika valinud. 5-3-2. Võiks arvata, et Eesti vastu mängitakse julgemalt kui Portugali, aga ei...

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Toomet on üldse täna tahtmist täis. Töötab palavikuliselt nii edasi kui tagasi. Loodetavasti ei küpseta ennast ruttu ära.

Raul Ojassaar: Toometi nurgalöögid on läinud seni tagumisse posti ning olnud päris asised. Nii jätkata!

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Eesti on alustanud aktiivselt! Lätlastel pole võimaluse pojukestki olnud, meil juba 8 minutiga kaks nurgalööki ja pealelöök kirjas.

Raul Ojassaar: Eesti ründab ohtlikult mööda paremat äärt ning Šteinbors lükkab Toometi tsenderlöögi korneriks.

Raul Ojassaar: Ja Mets ei ole sealjuures mitte kolmest keskkaitsjast keskmine, vaid hoopis vasakpoolne. Metsa tavapärase koha on sisse võtnud hoopis Vihmann - kas Reim mõtleb juba järgmisele valikmängule Kreekaga, mille Mets kaartide tõttu vahele peab jätma?

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Kuigi koosseisude paberil on Eestil neljane kaitseliin, siis tegelikkuses on see kolmene. Teniste ja Kallaste on äärtel kõrgemal, Mets täielikult kaitses.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Väga teatraalne! Staadioni kommentaator loeb avavileni jäänud sekundeid.

Raul Ojassaar: Läksime!

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Kui publikuhuvi mängu vastu on üsna kesine, siis pressitribüünist on kolmveerand kohti täidetud.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Kõik mehed peale Dmitrijevi ja Baranovi laulsid hümni kaasa, Meerits pani isegi käe rinnale. Uhke värk!

Raul Ojassaar: Eesti kapteniks on täna Karol Mets, kes on varemgi Ragnar Klavani puudumisel paela enda käevarrele saanud.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Soojendus on läbi. Staadionitöötajad kopsivad viimased murumättad kinni ja siis valmistutakse juba hümnideks.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Lätlased on võrreldes reedese Portugali mänguga teinud algkoosseisus kolm vahetust. Ka neil on postide vahel varuväravavaht - Poola kõrgliigas Gdynias leiba teeniv Pavels Šteinbors.

Raul Ojassaar: Eesti algkoosseisu kohta veel nii palju, et Martin Reim jätkab vähemalt mängu alguses viiemehelise kaitseliiniga, mis meile viimastest matšidest juba tuttavaks on saanud. Karol Mets pallib seega liini südames ning Aleksandr Dmitrijev veel tema kohal keskväljal. Tegu on küllaltki kaitsva koosseisuga, kuid ehk näeb selle võrra täna ründefaasis rohkem Mattias Käiti.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Selline staadion (mahutavus 8000) võõrustas alles reedel maailma enimteenivat sportlast Cristiano Ronaldot ja Portugali koondist. Kui pall üle otsatribüüni läheb, on see omadega parklas. Võrk on küll vahel, aga mitte eriti kõrge.

Gunnar Leheste, Riia, Skonto staadion: Tervitused Lätist! Martin Reim on täna esimest koondisemängu andmas FC Flora kaitsjale Madis Vihmannile. Võrreldes Belgia mänguga on tehtud algkoosseisus koguni kuus vahetust. Uute meestena on platsil Meerits, Kallaste, Vihmann, Aleksandr Dmitrijev, Janar Toomet ja Henri Anier.