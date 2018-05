FOTOD | Eesti jalgpallikoondis võttis Balti turniiril Leedu üle ilusa võidu

Taaskord oli Eesti ohtlikult ründamas 38. minutil. Hea söödu andis taaskord Anier ning sel korral jõudis pall Sander Purini. Iirimaal klubijalgpalli mängiv Puri kukkus karistusalas küllaltki kergelt ja läks penaltit õngitsema, kuid lõpuks sai ta lätlasest kohtuniku Andris Treimanise käest isegi hoiatada, et järgmine säärane vahejuhtum lõppeb tema jaoks kollase kaardiga.

Eesti suurendas enda eduseisu 42. minutil, kui oma viienda värava Eesti koondises lõi Fulhami ridadesse kuuluv Mattias Käit. Taaskord andis suurepärase söödu Anier. 19-aastane Käit näitas selles olukorras ülimalt külma närvi ning saatis terava nurga alt palli kindlalt tagumise posti äärde.

Teisel poolajal hoolitsesid eestlaste parimate võimaluste eest Sander Puri ja Gert Kams. Esimesel juhul lendas kauglöök mööda ning teisel läks Kamsi lähilöök otse vastu väravavahti.

Loe veel

Debüüdi Eesti koondises tegi 31-aastane FCI Levadia puurilukk Sergei Lepmets, kes hiilgas mitme hea tõrjega. Kümnendi alguses sai Lepmets samuti kutse koondisesse, kuid väljakule jäi toona pääsemata. Edasistele lootustele pani põntsu Lepmetsa platsiväline käitumine. 2012. aastal sattus ta Rumeenias klubijalgpalli mängides ööklubis turvameestega kaklusesse. Rumeeniast lahkuski mees kipsis.

Vahepeal mõlgutas mees ka jalgpalliga lõplikult lõpparve tegemist ja plaanis hakata kokaks. Viimastel aastatel on ta Levadia eest näidanud häid esitusi. Viimati tegi ta superpartii Eesti karikafinaalis FC Flora vastu. Nii jõudiski ta lõpuks nüüd ka debüüdini rahvuskoondises.

Eesti peab Balti turniiril enda teise kohtumise laupäeval, kui Riias minnakse vastamisi Lätiga.

Eesti – Leedu 2:0 (2:0)

Värav: 23 Henrik Ojamaa, 42. Mattias Käit

Eesti: Sergei Lepmets, Trevor Elhi (72. Dmitri Kruglov), Karol Mets, Madis Vihmann, Nikita Baranov (62. Marek Kaljumäe), Gert Kams, Mattias Käit (72. Konstantin Vassiljev), Artjom Dmitrijev (62. Ilja Antonov), Sander Puri, Henrik Ojamaa (81. Joonas Tamm), Henri Anier (62. Sergei Zenjov).

Leedu: Ernestas Šetkus, Edvinas Girdvainis, Algis Jankauskas, Rolands Baravykas, Valdemar Borovskij, Ovidijus Verbickas, Vyjintas Slivka (75. Karolis Laukžemis), Povilas Leimonas (46. Simonas Paulius), Justas Lasickas (67. Simonas Urbys), Arvydas Novikovas, Fedor Černych.

Eesti - Leedu jalgpall

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/lopuks-varava-kirja-saanud-henrik-ojamaa-praegu-on-selline-aeg-kus-pallid-kukuvad-vorku?id=82280553

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/omal-ajal-rumeenias-ooklubis-kakeldes-koondise-ringist-valja-langenud-lepmets-tegi-eesti-voidumangus-tulevikuks-tosise-avalduse?id=82281171

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/martin-reim-runnakul-on-konkurents-vaike-ning-seega-on-iga-mees-arvel?id=82280941

Ja Käit tähistas oma väravat nii:

Ojamaa tähistab väravat.

KÕIK! Eesti jalgpallikoondis võttis Balti turniiril Leedu üle ilusa võidu 2:0. Väravad avapoolajal Henrik Ojamaalt ja Mattias Käidilt.

Normaalaja 90 minutit on täis tiksunud!

Ohtlik kontra Eestilt, ent Zenjovi otsustav sööt Tammele takerdub kahjuks leedulase jalgadesse!

Leedu pealöök lendab napilt väravast mööda. Lepmets oli mängust juba täielikult väljas.

Kümme minutit jääb lõpuni. Värava löönud Ojamaa lahkus, väljakule sai Joonas Tamm.

Eesti ilus kontrarünnak ja Kams kõmmutas peale. Leedu väravavaht oli tasemel ja päästis oma meeskonna!

Väljakule saab ka Dmitri Kruglov, kes vahetab välja vasakus äärekaitses Trevor Elhi.

Konstantin Vassiljev tuleb oma koondisekarjääri 102. mänguks väljakule. Lahkus värava löönud Mattias Käit.

Eestil jääb kannatada veel 20 minutit. Teine poolaeg on siiani kuulunud selgelt leedulastele, kuid suurt palli valdamise ülekaalu pole nad suutnud väravateks realiseerida.

Leedu teine vahetus: Lasickas lahkus, Urbys sisse.

Cernychi ohtlik löök, aga Lepmets on tasemel.

Sander Puri lööb kaugelt peale - napilt mööda!

Eesti teeb 61. minutil esimesed vahetused: Anieri asemele tuleb Zenjov, Dmitrijevi asemele Antonov ja Baranovi asemele Kaljumäe.

Teise poolaja esimesel kümnel minutil oli Leedu oodatult aktiivsem pool, kuid meie kaitsjad on olnud tasemel.

Teisel poolajal pole väga ohtlikke olukordi veel sündinud.

Eesti vaheajal vahetusi ei teinud. Leedulased tõid uue poolkaitsja - Leimonase asemele tuli Paulius.

Teine poolaeg on alanud.

Raul Ojassaar: Eestilt kaks väga ilusat väravat, aga kaitseliin peaks küll avapoolaja järel pisut peeglisse vaatama. Liiga palju väga lihtsaid prohmakaid, mida leedukad pole lihtsalt meie õnneks suutnud väravaks realiseerida.

Avapoolaeg lõppeb Eesti 2:0 eduseisus.

Raul Ojassaar: Henri Anierilt juba teine väravasööt, aga müts maha Käidi rünnakute lõpetamise oskuse juures. Huvitav, mitu Eesti koondise ründemeest oleks sellest kohast suutnud värava lüüa?

Puri kukkus vastaste karistusalas kontaktist leedukaga, kuid lätlasest kohtuniku vile vaikib ja penaltit ei tule.

Mattias Käit lööb 2:0! Noorelt mängumehelt juba koondisekarjääri viies värav. Anieri hea söödu järel jooksis Käit kaitsja üle ja saatis paremalt äärelt üsna terava nurga alt palli võrku! Suurepärane individuaalne meisterlikkus!

Üliohtlik olukord Eesti värava all! Leedukas pääses meie kaitsjate vahelt läbi ja väravavahiga üks-ühe vastu, ent meie õnneks Lepmets tõrjus!

Raul Ojassaar: Ja kes andis söödu? Ojamaa hea sõber ja ammune võitluskaaslane Henri Anier. Suurepärane koostöö kahe mehe vahel. 28 mängu ja esimene värav Ojamaale, kelle koondisekarjäär on kulgenud üle kivide ja kändude.

1:0 Eestile! Henrik Ojamaa lõi koondisekarjääri esimese värava! Ilus seinasööt Anieriga ja seejärel mängis Ojamaa üle ühe kaitsja ja saatis palli võrku.

Karistuslöök Leedu koondisele. Umbes 27-28 meetrilt. Midagi ohtlikku ei tekkinud.

Kamsi järjekordne pikk audi väljavise karistusalasse. Seekord on esimesena jaol Leedu koondislased.

Viimastel minutitel domineerivad mängu leedulased. Midagi üliohtlikku pole veel sündinud.

Eesti peab avapoolajal ründama tugevas vastutuules.

Leedukas Verbickas üritas 7. minutil kauglööki, kuid see sooritus oli väga ebatäpne.

Esimene võimalus juba 3. minutil! Anier sai Kamsi audi sisseviske järel karistusalas palli, kuid lõi heast kohast mööda! Ründaja on ka ise väga pettunud.

Eesti on alustanud agressiivsemalt ja üritab juba kõrgelt survet teha.

Mäng algas!

Kõlavad hümnid.

Eesti algkoosseis on selline:

Eesti võitis viimati Balti turniiri 80 aastat ehk 15 turniiri tagasi. Leeduga on Eesti mänginud ajaloos kokku 47 korda. 19 neist matšidest on lõppenud Eesti, 20 Leedu võiduga, 8 korda on lepitud viiki.

Tere, jalgpallisõbrad! Eesti koondis kohtub täna Balti turniiri avamängus Leeduga. Esmakordselt võõrustab rahvusmeeskonna mängu Rakvere linnastaadion. Kohtumine algab kell 19, Delfi toob matši käigu lugejateni otseblogi vahendusel.